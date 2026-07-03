Американската икономика създава едва 57 000 нови работни места през юни 2026 г. - около половината от очакваните от икономистите 110 000-115 000, показват официалните данни на Министерството на труда, цитирани от световните агенции.

Слабият резултат поставя новия председател на Федералния резерв Кевин Уорш пред труден избор между борбата с инфлацията и защитата на отслабващия пазар на труда.

Безработицата леко се понижи до 4,2% от 4,3%, но подобрението крие тревожен детайл. Около 720 000 души са напуснали работната сила през месеца, а делът на участие в нея е паднал до най-ниското си ниво от над пет години - 61,5%.

По-широкият показател за неизползван трудов потенциал U-6 (официално безработни, работещи под 35 часа седмично по икономически причини, такива, които искат да работят, но не са го правили от над 4 седмици, както и абсолютно незаинтересовани от труда - б.р.) стои на 8,1% към май 2026 г. - значително над нивата отпреди пандемията.

Данните за април и май бяха ревизирани надолу общо със 74 000 работни места, което на практика означава нетна загуба от около 17 000 позиции за последните три месеца.

Наемането е концентрирано в тесен кръг сектори

Ръстът идва почти изцяло от професионалните и бизнес услуги (+36 000), социалното подпомагане (+25 000) и здравеопазването (+22 000, под обичайния му месечен темп от 38 000). Същевременно секторът на туризма и хотелиерството загуби 61 000 работни места - най-големият спад от пандемията насам, приписван на по-слабо сезонно наемане от обичайното.

Мишел Бауман от Фед определи пазара на труда като показващ "нарастващи признаци на крехкост", като посочи, че растежът е съсредоточен в тесен кръг индустрии, слабо зависими от икономическия цикъл. Бившият председател на Фед Джером Пауъл, нарече ситуацията "любопитен вид баланс" - слаб растеж на заетостта, който въпреки това е достатъчен да задържи безработицата стабилна.

Имиграция, тарифи и AI усложняват картината

Икономистите сочат няколко паралелни фактора зад забавянето. Ограниченията върху имиграцията свиха чуждестранната работна сила с 341 000 души само през юли 2025 г., което потиска участието в пазара на труда и същевременно поддържа високи темпове на ръст на заплатите - 3,9% на годишна база.

Несигурността около митата на администрацията на Тръмп и последиците от конфликта в Близкия изток, включително по-високите цени на горивата, допълнително тежат върху потребителските нагласи. Проучване на Conference Board показа, че делът на американците, определящи намирането на работа като "трудно", е близо до петгодишен връх.

Изкуственият интелект добавя нов пласт несигурност към уравнението на Фед - бизнес растежът все по-често вече не означава наемане на хора, а покупка на повече изчислителна мощност. Разпределянето на този бум отвъд шепа AI компании се превръща в национален приоритет, като Белият дом обмисля дялови участия във водещи лаборатории, а политици предлагат нови данъци върху тях.

Уорш е сигнализирал, че Фед ще действа според постъпващите данни, а пазарите вече свалиха очакванията си за скорошно повишение на лихвите след публикуването на слабия доклад. Анализаторът от Principal Asset Management Сийма Шах предупреди още през август 2025 г., че негативният ефект от митата тепърва ще се усеща - и последните данни изглеждат като потвърждение на тази прогноза.