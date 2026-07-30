Федералният резерв на САЩ остави основната лихва без промяна в диапазона 3,50-3,75%, както очакваха повечето анализатори. Вниманието на инвеститорите обаче беше привлечено не толкова от самото решение. А от дълбокото разминаване в позициите на ръководството на централната банка и липсата на ясен сигнал какво предстои.

Трима от общо 12-те членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) поискаха незабавно повишение на лихвите с 25 базисни пункта. Това е най-големият брой несъгласни гласове още в началото на мандат на председател на Фед от 1970-а насам и най-сериозното разцепление в Комитета от 1992 г.

Председателят Кевин Уорш повтори няколко пъти, че "този Федерален резерв няма да се поколебае" в борбата с инфлацията, която остава над целта от 2% вече повече от 5 години. Въпреки това той отказа да даде конкретен сигнал дали следващата стъпка ще бъде ново повишение на лихвите.

"Ако инфлацията остане висока, лихвените проценти могат да бъдат част от решението, но не бих казал, че това е единственото решение", заяви Уорш след заседанието.

Пазарите останаха без ясен ориентир

Липсата на категорично послание доведе до смесена реакция на облигационния пазар. Доходността по 30-годишните американски държавни облигации премина над 5,20% за първи път от средата на 2007 г., докато доходността по 2-годишните книжа се понижи.

Анализаторите на Bank of America определиха реакцията като знак, че инвеститорите очакват Фед да възстанови доверието в ангажимента си за овладяване на инфлацията. Според банката именно това увеличава вероятността от ново повишение на лихвите още през септември.

Главният икономист за САЩ в J.P. Morgan Майкъл Фероли също беше критичен, отбелязвайки, че изявленията на Уорш съдържат "добре подбрани фрази, но не дават ясна макроикономическа рамка".

Какво следва

Следващото заседание на Фед през септември ще бъде ключово, тъй като дотогава централната банка ще разполага с нови данни за инфлацията и пазара на труда.

Според инструмента FedWatch на CME Group пазарите вече оценяват вероятността за повишение на лихвите през септември на около 57%.