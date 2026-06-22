На 100-годишна възраст почина дългогодишният председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан, съобщи CNBC.

Той е знакова личност както в историята на централната банка, така и на американските политика, финанси и икономика.

Роден на 6 март 1926 г. в нюйоркския квартал Вашингтон Хайтс, Грийнспан учи в Джулиард и свири кларинет и саксофон в джаз оркестъра на Уди Херман, преди да завърши икономика в Нюйоркския университет. Докторската му степен идва едва през 1977 г. - на 51 години. Сред учителите и наставниците му са бъдещият председател на Фед Артър Бърнс и Айн Ранд.

Грийнспан е назначен за председател на Фед от президента Роналд Рейгън през 1987 г. и заема поста до пенсионирането си през 2006 г. - втория най-дълъг мандат в историята на централната банка. Началото му е белязано от "Черния понеделник" на 19 октомври 1987 г., когато индексът Dow Jones срива с 22,6% за един ден. Бързата намеса на Фед стабилизира пазарите и донесе на Грийнспан прозвището "Маестрото.

През дългата си кариера Грийнспан води Фед през Азиатската финансова криза от 1997 г., руския фалит от 1998 г., терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и краха на dot-com сектора.

Привържениците му твърдят, че той председателства най-дългото икономическо разширение в историята на САЩ, докато критиците го обвиняват, че политиката му на ниски лихви е надула жилищния балон, чийто крах предизвика Голямата рецесия. "Понякога ме критикуват, и заслужено, и това е част от играта. Но за това съм невинен", отговори на това Грийнспан през 2007 г.

В мемоарите си от същата "Епохата на турбулентността" той хвали президентите Форд и Клинтън, но остро критикува Буш-младши. По-късно се противопостави и на натиска на Тръмп върху Фед, а през януари 2026 г. подписа съвместно изявление срещу наказателното разследване на тогавашния председател на Фед Джером Пауъл.