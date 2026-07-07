SpaceX влиза днес в индекса NASDAQ 100 - само 15 работни дни след дебюта си на борсата на 12 юни, което го прави едно от най-бързите включвания в историята на бенчмарка, предаде "Ройтерс". Причината е обновените правила на NASDAQ за новолистнати компании, които искат бърз достъп до широко следваните индекси.

Включването отваря пътя за милиарди долари пасивни покупки. Над 587 милиарда долара са във фондове, следващи Nasdaq 100, сред които Invesco QQQ и QQQM, които вече трябва да заделят място за акциите на компанията на Илон Мъск. J.P. Morgan изчислява, че самото включване в индекса може да привлече 4,3 милиарда долара пасивни потоци.

Проблемът за инвеститорите, държащи такива фондове, е че експозицията към SpaceX идва автоматично - без възможност да преценят сами дали да поемат рисковете около компанията.

Какво мислят анализаторите?

Периодът на мълчание за банките, водили IPO-то - Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup и J.P. Morgan, приключи и Уолстрийт вече дава първите си оценки.

Morgan Stanley и Goldman Sachs започнаха покритие с най-високи рейтинги, като Morgan Stanley определи компанията като "последната граница на изкуствения интелект". Goldman залага, че космическият сегмент, свързаността и AI могат да прераснат в пазари за трилиони долари в следващите пет и повече години.

RBC, Bernstein и Stifel също дадоха топ рейтинги, разчитайки на успеха на Starship - космическият кораб за многократна употреба от следващо поколение, който е и ключов за предстоящите мисии на НАСА.

Не всички обаче са такива оптимисти. CFRA е единствената брокерска къща с рейтинг "продавай", посочвайки, че оценката на компанията все повече зависи от неизпитани начинания като Starship и xAI - риск, който смята за твърде агресивен предвид капиталоемкостта и слабата видимост към дългосрочната печалба.

Morningstar пък оценяваше компанията на около 780 милиарда долара преди листването - около 48% под частната ѝ оценка от 1,5 трилиона долара като определя xAI като "съществена заплаха" за стойността.

Волатилност и концентрирана власт

Пазарната капитализация на SpaceX в момента е 2,1 трилиона долара - шесто място сред компаниите в САЩ, а Мъск стана първият трилионер в света. Краткият търговски живот на акцията вече показа колко нестабилна може да бъде: от отварянето при 150 долара на 12 юни, книжата скочиха над 225 долара, а после паднаха до 147 долара - разлика от над 50% само за няколко седмици.

В момента акциите на SpaceX са "на плюс" от 6% спрямо дебюта си след цялото борсово влакче на ужасите.

В началото на юли пазарът на опции залагаше на седмични колебания до 8% в двете посоки, а имплицитната волатилност на акцията (индикатор за очакванията за бъдеща нестабилност) достигна 92 пункта - близо 3,5 пъти над това на самия QQQ, който вече е на най-високите си нива на нестабилност спрямо S&P 500 от близо две десетилетия.

Управлението на компанията също буди въпроси. Мъск контролира 82,3% от гласовете в SpaceX, което означава, че акционерите, придобили дял чрез индексни фондове, на практика нямат влияние върху ключовите решения.

Morgan Stanley, въпреки положителния си рейтинг, посочва зависимостта от основателя, конфликтите на интереси с Tesla и регулаторните и геополитически рискове, добавяйки, че нуждите от финансиране и ограничената дълбочина на пазара могат да забавят внедряването на нови технологии.

Оперативните рискове също не са малки. Генералният инспектор на НАСА докладва за забавяния по работата на SpaceX за мисията Artemis III, а зареждането с гориво на Starship в орбита остава един от най-големите нерешени технически проблеми на компанията.

FTSE Russell вече добави акцията в своите американски индекси през юни, но S&P Global отказа подобна бърза процедура за S&P 500, така че включването там едва ли ще стане преди да мине поне година.

*Материалът е с информационен характер и не представлява инвестиционен съвет.