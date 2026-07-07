Санкционирани от САЩ държави и организации са прекарали над 100 млрд. долара през крипто адреси през 2025 г. - около осем пъти повече спрямо предходната година, сочи годишният доклад на Chainalysis за 2026 г., цитиран от The Wall Street Journal.

Числото е достатъчно красноречиво само по себе си: блокчейнът вече не е екзотичен байпас за отделни сделки, а редовна финансова инфраструктура за режими, отрязани от системата SWIFT.

Като руския токен втори няма

Русия използва криптовалути за международни търговски плащания и дори за възнагражденията на моряци, замесени в контрабанда на санкциониран петрол.

От 1 юли 2026 г. страната легализира крипто плащанията във външната търговия - с други думи, износителите вече имат официален канал да приемат Биткойн и стейбълкойни от купувачи, отрязани от западната банкова система.

Защо интересът към търсене на крипто достигна едногодишно дъно

Защо интересът към търсене на крипто достигна едногодишно дъно

Глобалният интерес към търсене на криптовалута в Google е спаднал до 26-30 от 100 през август 2025 г.

Централен елемент в тази схема е обвързаният с рублата токен A7A5, пуснат в средата на 2024 г. За по-малко от година той е прекарал 93,3 млрд. долара - практически собствена платежна система за бизнеси под санкции.

ЕС и САЩ вече наложиха санкции на борси, свързани с токена, но обемът показва, че мярката идва със закъснение.

Иран финансира прокси войни с крипто

Иранската Революционна гвардия (IRGC) е получавала плащания за нефт през крипто борси, а прокси мрежите на корпуса, включително "Хизбула", "Хамас" и хусите, са получили над половината от стойността на всички ирански крипто трансфери през последното тримесечие на 2025 г.

Общо иранските структури са прехвърлили 3 млрд. долара за годината.

Chainalysis отбелязва нещо любопитно: скокове в ончейн активността съвпадат с геополитически събития като февруарските удари на САЩ и Израел по Иран и войната през юни 2025 г. - блокчейнът, изглежда, е станал неволен барометър на държавен стрес.

От ЕЦБ приравниха криптото с хазарта

От ЕЦБ приравниха криптото с хазарта

Убийството или самоубийството на криптореволюцията

Вашингтон реагира на 2 юни, като OFAC санкционира четири от най-големите ирански борси - Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, обвинени в подпомагане на финансирането на тероризъм. Само Nobitex е обработвал над половината от иранските крипто постъпления през 2025 г.

Финансовият министър Скот Бесент обяви и конфискация на около 1 млрд. долара ирански крипто активи.

Северна Корея просто краде

За Пхенян не е нужна сложна инфраструктура - достатъчно е държавно спонсорирано хакерство.

2025 г. е най-успешната крадена година в историята на режима, с над 2 млрд. долара откраднати средства, използвани за гориво, оръжие и финансиране на операции по света.

Икономиката на КНДР процъфтява и заради парите, които Русия ѝ плаща за изпратените снаряди и войници, използвани в конфликта с Украйна. Това позволява и допълнителни инвестиции в офанзивна дигитална инфраструктура.

Регулаторната дупка си остава

Общият обем на нелегитимните крипто транзакции достигна 154 млрд. долара през 2025 г., като заобикалянето на санкции е основният двигател.

За една година: Доналд Тръмп спечели $1,2 милиарда от криптовалути и почти утрои богатството си

За една година: Доналд Тръмп спечели $1,2 милиарда от криптовалути и почти утрои богатството си

Службата за правителствена етика на САЩ разглежда ситуацията като конфликт на интереси

Финансовото министерство на САЩ, ЕС и Обединеното кралство координират действията си срещу борси, стейбълкойн платформи и мрежи за пране на пари, свързани със санкционираните държави. ЕС забрани 11 крипто платформи в 21-вия си пакет санкции срещу Русия през юни, но различните регулаторни стандарти между държавите позволяват на санкционираните актьори просто да пренасочват трафика през юрисдикции с по-слаб надзор.

Ръст от близо 700% в потоците за една година подсказва, че досегашните мерки не са разклатили самата архитектура на заобикалянето на правилата.