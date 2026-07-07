Санкционирани от САЩ държави и организации са прекарали над 100 млрд. долара през крипто адреси през 2025 г. - около осем пъти повече спрямо предходната година, сочи годишният доклад на Chainalysis за 2026 г., цитиран от The Wall Street Journal.

Числото е достатъчно красноречиво само по себе си: блокчейнът вече не е екзотичен байпас за отделни сделки, а редовна финансова инфраструктура за режими, отрязани от системата SWIFT.

Като руския токен втори няма

Русия използва криптовалути за международни търговски плащания и дори за възнагражденията на моряци, замесени в контрабанда на санкциониран петрол.

От 1 юли 2026 г. страната легализира крипто плащанията във външната търговия - с други думи, износителите вече имат официален канал да приемат Биткойн и стейбълкойни от купувачи, отрязани от западната банкова система.

Централен елемент в тази схема е обвързаният с рублата токен A7A5, пуснат в средата на 2024 г. За по-малко от година той е прекарал 93,3 млрд. долара - практически собствена платежна система за бизнеси под санкции.

ЕС и САЩ вече наложиха санкции на борси, свързани с токена, но обемът показва, че мярката идва със закъснение.

Иран финансира прокси войни с крипто

Иранската Революционна гвардия (IRGC) е получавала плащания за нефт през крипто борси, а прокси мрежите на корпуса, включително "Хизбула", "Хамас" и хусите, са получили над половината от стойността на всички ирански крипто трансфери през последното тримесечие на 2025 г.

Общо иранските структури са прехвърлили 3 млрд. долара за годината.

Chainalysis отбелязва нещо любопитно: скокове в ончейн активността съвпадат с геополитически събития като февруарските удари на САЩ и Израел по Иран и войната през юни 2025 г. - блокчейнът, изглежда, е станал неволен барометър на държавен стрес.

Вашингтон реагира на 2 юни, като OFAC санкционира четири от най-големите ирански борси - Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, обвинени в подпомагане на финансирането на тероризъм. Само Nobitex е обработвал над половината от иранските крипто постъпления през 2025 г.

Финансовият министър Скот Бесент обяви и конфискация на около 1 млрд. долара ирански крипто активи.

Северна Корея просто краде

За Пхенян не е нужна сложна инфраструктура - достатъчно е държавно спонсорирано хакерство.

2025 г. е най-успешната крадена година в историята на режима, с над 2 млрд. долара откраднати средства, използвани за гориво, оръжие и финансиране на операции по света.

Икономиката на КНДР процъфтява и заради парите, които Русия ѝ плаща за изпратените снаряди и войници, използвани в конфликта с Украйна. Това позволява и допълнителни инвестиции в офанзивна дигитална инфраструктура.

Регулаторната дупка си остава

Общият обем на нелегитимните крипто транзакции достигна 154 млрд. долара през 2025 г., като заобикалянето на санкции е основният двигател.

Финансовото министерство на САЩ, ЕС и Обединеното кралство координират действията си срещу борси, стейбълкойн платформи и мрежи за пране на пари, свързани със санкционираните държави. ЕС забрани 11 крипто платформи в 21-вия си пакет санкции срещу Русия през юни, но различните регулаторни стандарти между държавите позволяват на санкционираните актьори просто да пренасочват трафика през юрисдикции с по-слаб надзор.

Ръст от близо 700% в потоците за една година подсказва, че досегашните мерки не са разклатили самата архитектура на заобикалянето на правилата.