В динамичния свят на 21-ви век, в който неизменна част от финансовия сектор е погледът към бъдещето, развитието на естествения интелект и индивидуалност, във Fibank вярваме, че технологиите и човешкият потенциал вървят ръка за ръка.

Любопитството, въображението и смелостта да задаваш въпроси - това са качествата, които правят разликата между някой, който използва инструментите, и някой, който ги развива и прилага с умение. Разчитаме на идеи, иновативно мислене и различен поглед към света, ценим стремежи, постижения и принос.

Именно затова и тази година фокусът ни са млади хора, които не искат просто да "изкарат стаж", а да превърнат първия си професионален опит в начало на нещо по-голямо: Бъди себе си във Fibank!

Стажантската ни програма е насочена към проактивни, мотивирани и амбициозни кандидати в търсене на своя кариерен път, които искат да учат, да работят и растат заедно с екип от утвърдени експерти, да се докоснат до реалната бизнес среда на една от водещите банки в България и да оставят своя отпечатък.

По време на стажа участниците ще придобият практически опит в реални проекти, ще опознаят различни направления в банковия сектор и ще работят в различни дирекции и клонове на Банката.

Програмата е изградена около изцяло индивидуален подход - позициите се съобразяват с реалните нужди на екипите, както и с интересите на самите стажанти - предвидени са гъвкаво работно време, мотивиращо и конкурентно възнаграждение, въвеждащо обучение, допълнителни активности за плавна интеграция в екипа, както и сертификат и препоръки при успешно завършване на програмата.

Търсим хора, които идват с идеи, различен поглед и желание за развитие. Ако имаш иновативно мислене и не се страхуваш да задаваш въпроси - твоето място е тук, защото бъдещето започва с теб. След приключване на програмата най-мотивираните стажанти с висок потенциал ще имат възможност да продължат професионалния си път във Fibank.

Обявите за стажантските позиции ще бъдат публикувани от 10 юли 2026 г. на:

https://www.fibank.bg/bg/za-nas/karieri

https://www.jobs.bg

https://bulgariawantsyou.com/bg/employers/fibank

Кандидатите могат да изпратят CV или друга форма на представяне на:

jobs@fibank.bg

За допълнителна информация:

дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02/9100100