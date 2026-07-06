След като така и не успява да възстанови предпандемичните туристически потоци, Тайланд променя стратегията си. Вместо да преследва рекордни нива на посещения, страната вече поставя акцент върху по-малко, но по-платежоспособни туристи. През тази година властите очакват около 33 милиона чуждестранни посетители - значително под близо 40-те милиона, регистрирани през рекордната 2019 г.

Ако броят им остане под нивото от 32,97 милиона през миналата година, това ще бъде първият случай от поне 3 десетилетия, в който Тайланд отчита 2 поредни години без ръст извън периода на пандемията.

Не отказ, а адаптация

На този фон новата стратегия изглежда не толкова като доброволен отказ от масовия туризъм, колкото като адаптация към реалността на по-слабото възстановяване на сектора.

Според заместник-ръководителя на Тайландската туристическа агенция Нити Сипрае геополитическата несигурност и засилващата се конкуренция в региона налагат промяна във фокуса.

"Не сме особено притеснени от броя на туристите, защото искаме да генерираме повече приходи от всеки посетител. Фокусът ни е върху качествените пазари", коментира Сипрае пред Bloomberg.

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Вместо масов туризъм страната все по-активно се насочва към посетители, които търсят медицински услуги, уелнес програми, голф, концерти, фестивали, маратони и други спортни събития. Именно тези туристи обикновено остават по-дълго и харчат повече по време на престоя си.

Като част от новата стратегия туристическата агенция организира рекламни кампании в британски градове като Оксфорд и Манчестър, а официалният й сайт поставя все по-силен акцент върху луксозните и уелнес преживявания.

В момента средният разход на един чуждестранен турист е около $1500 на посещение. Дългосрочната цел на правителството е тази сума да достигне приблизително $2400. Засега обаче прогнозите не показват съществен напредък - очаква се приходите от международен туризъм през тази година да нараснат едва символично до 1,55 трилиона бата (около $46,5 милиарда) спрямо 1,54 трилиона година по-рано.

Промяна и във визовата политика

Промяната личи и във визовата политика. Част от облекченията, въведени след пандемията с цел стимулиране на туризма, вече бяха отменени. Това се случи след като властите свързаха по-либералния режим с увеличаване на случаите на незаконна заетост, просрочен престой и престъпления с участието на чужденци.

Новата стратегия обаче няма да бъде лесна за реализиране, смятат анализатори. Туризмът формира около 1/5 от икономиката на Тайланд, а огромна част от бизнеса, в това число хотели, ресторанти, транспортни компании, туристически агенции и местни търговци, разчита именно на големия поток посетители.

Популярни дестинации като Пукет и Чианг Май са изградили инфраструктурата си около масовия туризъм, което прави прехода към по-малко, но по-платежоспособни туристи сериозно предизвикателство.

Конкуренцията не спи

Допълнително усложнение е и засилващата се конкуренция. Тайланд вече не разполага с ценовото предимство, което дълго време го отличаваше. Виетнам и Индонезия успешно привличат все повече туристи със сходни предложения, а поскъпването на тайландския бат през последните години допълнително отслабва конкурентоспособността на страната.

В продължение на десетилетия Тайланд изгради една от най-големите индустрии за масов туризъм в света, подпомогната от сравнително евтината валута, популярността на страната във филмовата индустрия и мощния поток китайски туристи преди пандемията.

Въпреки промяната в курса, властите подчертават, че не възнамеряват да се отказват от туристите с по-ограничен бюджет. Според Нити Сипрае "луксът" вече не означава единствено скъпи хотели, а преди всичко "смислени и ексклузивни преживявания".