Икономическите и военни трусове по света промениха картата на миграцията през последните години. Дълго време първи дестинации за мигранти бяха САЩ, Великобритания и Германия, но това се променя.

Една от най-ясните тенденции е, че растежът на имиграцията вече не е концентриран към традиционните държави.

Нови данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че най-висок ръст на постоянна имиграция през последните пет години се случва по трасета, които доскоро никой не си е мислил.

Постоянната имиграция на Полша е нараснала с почти 130% между 2019 и 2024 г. и нарежда държавата на първо място в класацията. След нея са Литва с ръст от 97%, Мексико (+79%) и Испания с 50% увеличение.

Войната в Украйна, и не само

Скокът при Полша и Литва е пряко свързан с войната в Украйна и политическата нестабилност в Беларус. Това превърна двете източноевропейски страни в дом за дългосрочно пребиваване на имигранти.

Полша се наложи като икономически двигател в ЕС през последните години. БВП на глава от населението в Полша вече достигна 80% от средното за ЕС .

Източник: EPA/БГНЕС Украински бежанци в Полша

"След десетилетия на емиграция извън Полша след падането на комунизма, талантите - както млади, така и по-възрастни, се завръщат у дома. Причината е, че страната преживява истински бум, а възможностите за развитие растат с всеки изминал ден. Европейският съюз има крещяща нужда от динамиката на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където в момента всичко процъфтява", пише в своя LinkedIn профил Роджър Хартман, ЕSG съветник.

В Литва имиграцията и завръщането на литовци вече надвишават емиграцията. Икономическият напредък сви до минимум напускането на страната, а високите заплати върнаха хиляди литовци от Великобритания и Норвегия, пише Diversity Development Group.

Украинските и беларуските бежанци бързо се интегрираха в двете държави и се абсорбираха от пазара на труда. И двете държави отчитат рекордно ниска безработица.

Обрат за Мексико

Мексико записва третия най-висок резултат в ОИСР с 79% ръст на пристигащите постоянни имигранти. Това е исторически обрат за държава, която десетилетия наред беше основният източник на имигранти към САЩ.

През последните години, и особено с повторното встъпване на президента Доналд Тръмп, все повече американски фабрики решават да строят производствата си в Мексико. Така нареченият ниършоринг.

Търговската война с Китай обърна пазара в Щатите.

Според ОИСР стотици хиляди души от Латинска и Централна Америка остават блокирани на мексиканска територия. Тяхната крайна цел е САЩ, но "ефектът на стената" на Тръмп оказва съпротива. Именно заради това много остават в Мексико.

В Испания например се заселват все повече имигранти от близкоезични култури - Венецуела, Колумбия, Перу. Липсата на езикова бариера позволява бързата интеграция на пазара на труда, пише в проучване на BBVA Research.

В Коста Рика пък чужденците съставляват над 10% от общото население на страната.

Срив при някои

Не навсякъде границите са широко отворени, а някои държави преживяват миграционно отрезвяване. Сривът се оглавява от Колумбия със спад от 73%, но причините са демографски.

Източник: архив ЕПА

Основната причина, според анализаторите, е че страната се е превърнала в транзитна точка за имигранти към САЩ. През тези години Колумбия беше приела 3 милиона бежанци, бягащи от кризата във Венецуела.

Латвия отчита спад от 59%, следвана от Чехия (-36%), Швеция (-24%) и Норвегия (-23%). Скандинавските страни затеганаха националните си миграционни закони и ограничиха хуманитарния прием.