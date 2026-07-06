Изследователи от Националния център за комплексна преработка на минерални суровини в Казахстан са разработили технология за извличане на литий от нискокачествени алумосиликатни руди. Това съобщава Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан.

Методът се базира на карботермично топене и според представените данни позволява получаването на литиев концентрат със съдържание на литиев оксид между 12% и 14%. Това е около два пъти повече спрямо резултатите при традиционни технологии за обработка на подобни руди.

Като допълнителен продукт от процеса се посочва феросилиций клас FS45, който добавя потенциална допълнителна икономическа стойност към добива.

Въпреки заявените предимства, технологията все още е в сферата на институционалните заявки и голите амбиции. На този етап липсват данни за пилотен индустриален мащаб, външни тестове или независима проверка на ефективността и разходите.

От екологична гледна точка се твърди, че новият процес би намалил нуждата от агресивни разтвори на сярна киселина в сравнение със стандартните методи. Това би могло да понижи както екологичния отпечатък, така и производствените разходи. Засега обаче тези твърдения остават на ниво лабораторна или разработваща фаза.

Идеята се вписва в глобалната надпревара за критични суровини каквато е литият. Реалният й потенциал обаче ще зависи от това дали технологията може да бъде мащабирана икономически ефективно и потвърдена извън лабораторни условия.