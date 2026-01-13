Украйна предоставя права за разработка на едно от най-големите си находища на литий на консорциум, включващ Роналд Лаудер - милиардер, спонсор на Републиканската партия и дългогодишен приятел на американския президент Доналд Тръмп.
Ходът отразява нарастващия фокус на Киев върху бизнес сделки с инвеститори, свързани с Тръмп, докато военната помощ от Вашингтон остава в голяма степен замразена на фона на продължаващата руска инвазия.
Победителят в конкурса
Министерският съвет на Украйна обяви победителя в конкурса за разработка на литиевото находище "Добра" в Кировоградска област. Вицепремиерът Юлия Свириденко обяви, че това е компанията Dobra Lithium Holdings JV, чиито акционери са Techmet и The Rock Holdings.
Консорциумът включва Роналд Лаудер и TechMet - фирма за енергийни инвестиции, частично собственост на Американската международна корпорация за финансиране на развитието, правителствена агенция, създадена по време на първия мандат на Тръмп.
САЩ искат да станат глобален лидер в производството на литий и да пренаредят веригата за доставки
Търсенето на метала само за производство на батерии ще се увеличи десетократно до 2030-а година
Значението на Лаудер
Лаудер не е просто милиардер и наследник на козметичната империя Estée Lauder - той е близък личен съюзник на Тръмп, когото познава от колежа. Forbes оценява богатството му към май 2025 година на около 4,7 милиарда долара. Той е известен спонсор на Републиканската партия от Ню Йорк.
Давал е сериозни суми в подкрепа на кампаниите на Тръмп.
The New York Times отбелязва, че Лаудер е човекът, вкарал в главата на президента идеята за закупуване на богата на ресурси Гренландия. Доналд Тръмп говореше за това и през първия си мандат, но след завръщането си в Белия дом вече изглежда решен да го превърне в реалност.
Коментарът му, че военната опция остава на масата, предизвика смут в западния свят и предупреждение от датския премиер, че силово отнемане на острова ще сложи край на НАТО.
В сянката на съдебен спор: Украйна обявява търг за значимо литиево находище
Интерес към находището вече заяви подкрепяната от правителството на САЩ TechMet
Характеристики на находището
Находището "Добра" в Новоукраинския район на Кировоградска област е с площ от 17,07 кв. км. с 50-годишен лиценз за проучване и добив. Т
о изисква подземен добив поради надслойка до 80 метра и съдържа над 1,28 милиона тона геологически категоризирани запаси, заедно със значителни количества тантал, ниобий, рубидий, берилий, калай и цезий.
Планираните капиталови разходи възлизат на минимум 179 милиона долара: 12 милиона за геоложко проучване и международен одит на резервите, и 167 милиона за организиране на добив и обогатяване при потвърждение на промишлените запаси.
Бизнес-ориентиран подход
Откакто Тръмп се завърна на поста си, отношенията между САЩ и Украйна придобиха отчетливо търговски характер. Вашингтон спря повечето военна помощ и насочи фокуса си към инвестиционни възможности и продажба на оръжия. Украинските власти се адаптираха, като предлагат достъп до добив на минерали и производство на оръжия на свързани със САЩ бизнеси.
Този подход се вписва в по-широкото споразумение между САЩ и Украйна за минерали, подписано през пролетта миналата година, което създаде съвместен инвестиционен фонд за бъдещи проекти за природни ресурси.
Украйна утвърди списък с критични минерали и находищата им - за привличане на инвеститори
Находищата ще се предоставят за ползване чрез търгове
Половината от приходите на украинското правителство от литиевото находище "Добра" ще бъдат насочени към фонда.
Дългосрочна перспектива
Добивът в "Добра" няма да започне скоро. Инвеститорите първо трябва да проведат детайлни геоложки проучвания и да финансират добивната инфраструктура. Индустриални специалисти отбелязват, че такива проекти обикновено отнемат около 15 години, за да достигнат до производство.
Свириденко подчерта, че привличането на стратегически инвеститори от САЩ и ЕС привлича международно внимание към Украйна, осигурява достъп до съвременни технологии за добив и преработка и създава допълнителни гаранции за сигурността на страната.
Доколкото вече и човек от близкия кръг на Тръмп има пряк интерес на украинска територия, това може би е вярно.