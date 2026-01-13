Украйна предоставя права за разработка на едно от най-големите си находища на литий на консорциум, включващ Роналд Лаудер - милиардер, спонсор на Републиканската партия и дългогодишен приятел на американския президент Доналд Тръмп.

Ходът отразява нарастващия фокус на Киев върху бизнес сделки с инвеститори, свързани с Тръмп, докато военната помощ от Вашингтон остава в голяма степен замразена на фона на продължаващата руска инвазия.

Победителят в конкурса

Министерският съвет на Украйна обяви победителя в конкурса за разработка на литиевото находище "Добра" в Кировоградска област. Вицепремиерът Юлия Свириденко обяви, че това е компанията Dobra Lithium Holdings JV, чиито акционери са Techmet и The Rock Holdings.

Консорциумът включва Роналд Лаудер и TechMet - фирма за енергийни инвестиции, частично собственост на Американската международна корпорация за финансиране на развитието, правителствена агенция, създадена по време на първия мандат на Тръмп.

Значението на Лаудер

Лаудер не е просто милиардер и наследник на козметичната империя Estée Lauder - той е близък личен съюзник на Тръмп, когото познава от колежа. Forbes оценява богатството му към май 2025 година на около 4,7 милиарда долара. Той е известен спонсор на Републиканската партия от Ню Йорк.

Давал е сериозни суми в подкрепа на кампаниите на Тръмп.

The New York Times отбелязва, че Лаудер е човекът, вкарал в главата на президента идеята за закупуване на богата на ресурси Гренландия. Доналд Тръмп говореше за това и през първия си мандат, но след завръщането си в Белия дом вече изглежда решен да го превърне в реалност.

Коментарът му, че военната опция остава на масата, предизвика смут в западния свят и предупреждение от датския премиер, че силово отнемане на острова ще сложи край на НАТО.

Характеристики на находището

Находището "Добра" в Новоукраинския район на Кировоградска област е с площ от 17,07 кв. км. с 50-годишен лиценз за проучване и добив. Т

о изисква подземен добив поради надслойка до 80 метра и съдържа над 1,28 милиона тона геологически категоризирани запаси, заедно със значителни количества тантал, ниобий, рубидий, берилий, калай и цезий.

Планираните капиталови разходи възлизат на минимум 179 милиона долара: 12 милиона за геоложко проучване и международен одит на резервите, и 167 милиона за организиране на добив и обогатяване при потвърждение на промишлените запаси.

Бизнес-ориентиран подход

Откакто Тръмп се завърна на поста си, отношенията между САЩ и Украйна придобиха отчетливо търговски характер. Вашингтон спря повечето военна помощ и насочи фокуса си към инвестиционни възможности и продажба на оръжия. Украинските власти се адаптираха, като предлагат достъп до добив на минерали и производство на оръжия на свързани със САЩ бизнеси.

Този подход се вписва в по-широкото споразумение между САЩ и Украйна за минерали, подписано през пролетта миналата година, което създаде съвместен инвестиционен фонд за бъдещи проекти за природни ресурси.

Половината от приходите на украинското правителство от литиевото находище "Добра" ще бъдат насочени към фонда.

Дългосрочна перспектива

Добивът в "Добра" няма да започне скоро. Инвеститорите първо трябва да проведат детайлни геоложки проучвания и да финансират добивната инфраструктура. Индустриални специалисти отбелязват, че такива проекти обикновено отнемат около 15 години, за да достигнат до производство.

Свириденко подчерта, че привличането на стратегически инвеститори от САЩ и ЕС привлича международно внимание към Украйна, осигурява достъп до съвременни технологии за добив и преработка и създава допълнителни гаранции за сигурността на страната.

Доколкото вече и човек от близкия кръг на Тръмп има пряк интерес на украинска територия, това може би е вярно.