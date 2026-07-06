Националният авиопревозвач "България Еър" обяви кампания за продажба на еднопосочни билети в икономична класа, валидна за пътувания до края на 2026 г. В рамките на промоцията, която е активна от 6 до 19 юли, част от билетите по избрани маршрути се предлагат с намаления до 35% спрямо стандартните тарифи.

Кампанията включва редица част от международните дестинации на авиокомпанията. Закупените билети в този период могат да се използват за пътувания до 31 декември 2026 г.

От София цените започват от около €79 за направления като Рим, Милано, Прага и Атина. За дестинации като Берлин, Мадрид, Лондон и Цюрих цените са съответно от €89 до €99. Полети до Тел Авив и Париж започват от около €109, а до Амстердам и Лисабон - от около €129.

Източник: Bulgaria Air

Промоционални тарифи са обявени и за обратни полети към България, като цените са посочени в съответните местни валути - например от Лондон от 99 GBP, от Цюрих от 109 CHF и от Тел Авив от 129 USD.

Както при подобни кампании, наличността на най-ниските цени е ограничена и зависи от свободните места за конкретните дати, уточняват от "България Еър".

Билети могат да се резервират през сайта на авиокомпанията, в офисите й или чрез туристически агенции.