Да си фермер в мексиканския щат Мичоакан не изисква само познания по агрономство, а истински умения за оцеляване. В Мексико производителите на авокадо се притесняват дали на портата им ще почукат тежко въоръжени мъже от картела "Халиско - Ново поколение".

Наркокартелите са се намесили в производството, за да перат пари. Престъпните групи контролират от това кога може да се бере реколтата, до цената, на която трябва да се продаде. И това го доказват няколко разследвания на световни медии.

Отглеждането на авокадо опустошава горите на Мексико, защото производителите незаконно изсичат дърветата, пише издание на Йейлското училище по околна среда.

Но защо точно... авокадо?

Всяка година в Мексико се добиват около 3 милиона тона от плода. Секторът генерира над 3 милиарда долара годишно, а над 80% отиват за САЩ.

През 2025 г. страната постави нов рекорд за износ, генерирайки 3,9 милиарда долара от международни доставки на авокадо. Постижението осигури на Мексико 40% дял от световния пазар за износ на авокадо, отбелязва Gringo Gazette.

Въпреки че плода се отглежда в 30 от общо 32-та щата на Мексико, истинският център на властта и парите е концентриран в Мичоакан и Халиско, които държат почти целия обем на производството в страната.

Източник: iStock Местен производител на авокадо

Това са единствените два щата, които имат официално разрешение за износ към пазара на Съединените щати. И именно заради това тези места се превръщат в бойни полета.

Тук има т.нар. cobro de piso (такса сигурност). Обикновено тя е около 100 до 250 долара за хектар земеделска земя годишно, плюс допълнителна такса от 10 до 15 цента за всеки килограм продадено авокадо.

Рекет има и при пакетиращите фабрики и шофьорите на камиони, които плащат процент от печалбата си, за да получат разрешение да работят в региона.

Ако не си платиш таксата? Картелът изпраща наказателен отряд, който ще те сплаши, ще ти изсече гората или ще те убие. BBC предава, че някои картели работят дори с дронове с експлозиви.

"Кърваво авокадо"

От няколко години се заражда съпротива. Местните общности отказват да бъдат жертви. Въоръжени доброволчески патрули пазят границите на плантациите от картелите.

Мичоакан е най-важният регион за производство на плода в целия свят, заради това и битката за "зеленото злато" е толкова голяма тук.

През 2011 г. в същия щат град Чиран, с население около 16 000 души, обяви административна автономия, изгони полицията, местните политици и наложи пълна забрана за търговско отглеждане на авокадо , за да спре притока на картелни пари.

Източник: iStock Плантация за авокадо

Днес градът продължава да съществува като напълно независима територия, предава AP. От тук идва и терминът "кърваво авокадо". Използва се официално в международни доклади заради директната връзка между насилието и износа за САЩ.

За 30 години обработваемите площи с авокадо в Мексико са се увеличили с над 170%, се отбелязва в доклад на BBVA Research.