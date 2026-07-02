Администрацията на Доналд Тръмп реши да не поднови търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) в сегашния му вид, а вместо това да премине към ежегодни прегледи на пакта, съобщават световните агенция. Решението беше обявено на ръба на крайния срок, в който трите държави трябваше да решат дали да удължат действието на споразумението с нов 16-годишен период, до 2042 г.

Вместо пълно подновяване, USMCA остава в сила за следващото десетилетие, но ще подлежи на годишни прегледи, които могат да доведат до предоговаряне на ключови негови части. Според канадския министър, отговарящ за търговията със САЩ - Доминик Льо Блан, споразумението може да бъде подновено по всяко време за нов 16-годишен период.

"Съединените щати не се съгласиха да подновят USMCA в сегашния му вид. В резултат на това USMCA не е подновено", заяви представителят на САЩ по търговските въпроси Джеймисън Грийър, като добави, че Вашингтон ще продължи да работи с Мексико и Канада за отстраняване на слабостите в договора и на търговските дефицити с двете страни.

Търговският дефицит - основен спор

Централен проблем за Белия дом остава търговският дефицит на САЩ с Мексико и Канада. Висш служител на администрацията посочи пред журналисти, че USMCA "не действа за контрол на дефицита така, както президентът е искал".

Самият Тръмп подписа споразумението през 2020 г., описвайки го тогава като "най-справедливата, най-балансираната и най-изгодната търговска сделка, която някога сме сключвали". Оттогава обаче тонът му се промени рязко - през юни той заяви, че страната би се справила по-добре и без пакта.

Междувременно Тръмп вече е наложил мита от 25% върху мексикански и канадски автомобили, 50% върху метали и 10% върху дървен материал спрямо двамата си северноамерикански партньори.

Преговори с Мексико, пауза с Канада

САЩ и Мексико вече водят двустранни разговори, които ще продължат и след крайния срок - нов кръг преговори е насрочен за седмицата на 20 юли в Мексико Сити. Темите ще включват правилата за произход на автомобилите и други промишлени стоки, интелектуална собственост и спазването от страна на Мексико на трудовите ангажименти по договора.

Администрацията на Тръмп вече настоява регионалното съдържание в произведените в Северна Америка автомобили да достигне 82%, като делът на американските компоненти в него се повиши до 50%.

С Канада засега няма насрочени двустранни разговори, но Отава заяви готовност да продължи диалога за облекчаване на митата върху стомана, алуминий, автомобили и дървен материал.