Канадската икономика отбелязва парадоксални резултати през март. Въпреки търговското напрежение със САЩ, войната в Близкия изток и нестабилните енергийни пазари, северноамериканската страна регистрира първия си търговски излишък от шест месеца насам.

Според Oilprice търговският баланс отбелязва излишък в размер на 1,78 милиарда долара при очаквания за дефицит от 2,88 милиарда. Едновременно с това общият износ е нараснал с 8,5% до 72,8 милиарда долара - втората най-висока стойност в историята.

"Петролен парадокс"

Основната причина за тези изненадващи резултати е износът на енергия. Той се е увеличил с 15,6% до 17,1 милиарда долара - най-високото ниво от септември 2022 г. насам. Близо 19% ръст се забелязва и в износа на суров петрол, дължащ се на 33-процентен скок в цените.

Металните продукти също отбелязват рекордни нива - ръст от 24% до 15,3 милиарда долара, воден от тримилиарден скок в износа на злато поради търсенето на сигурни активи. Вносът междувременно е спаднал с 1,6% до 71 милиарда долара.

Високите цени на енергоносителите обаче носят и усложнения. Управителят на Канадската централна банка Тиф Маклем предупреждава, че продължително скъпото гориво може да наложи повишаване на лихвените проценти, за да се удържи инфлацията на целевото ниво от 2%. Страната изпитва типичния "петролен парадокс" - докато високите цени генерират приходи за държавата, едновременно с това те натискат нагоре разходите за живот на домакинствата.

Войната в Близкия изток е ключов фактор. В проучване на Канадската централна банка 82% от анкетираните участници на пазара са посочили геополитическите рискове като най-голямата заплаха за икономиката, като изпреварват дори броя на посочилите търговското напрежение със САЩ.

Синтетичният петрол, от който Канада печели милиони долари всеки ден

Синтетичният петрол, от който Канада печели милиони долари всеки ден

Дизеловата криза е в основата на търсенето

Сянката на Вашингтон

Администрацията на Тръмп наложи 50% мита върху канадска стомана и алуминий, 25% върху автомобилен износ и 35,2% комбинирани антидъмпингови мита върху мека дървесина. Поради тази причина износът на Канада за САЩ достига исторически ниски нива от 66,7%.

Въпреки това, търговският излишък на Канада с Америка се е разширил до 7,1 милиарда долара, движен от ръст в доставките на леки автомобили. Въпреки търговското споразумение CUSMA между двете страни и Мексико, съществува риск от налагане на мита до 35% върху целия канадски износ, ако 75% от автомобилните компоненти не се произвеждат в Северна Америка. Подобен сценарий би могъл да потопи страната в рецесия.

Прогнози

Федералният финансов министър Франсоа-Филип Шампан прогнозира забавяне на БВП ръста до 1,1% през 2026 г., което ще е спад от 1,7% спрямо 2025 г. Очакванията обаче са да се възстанови до 1,9% през 2027 г. Дефицитът е намален с 11,5 милиарда долара до 66,9 милиарда, в немалка степен благодарение на нефтените приходи.

Като дългосрочна стъпка Канада стартира своя първи суверенен фонд - Canada Strong Fund, с начална инвестиция от 25 милиарда долара за три години. Уникалното в него е продукт, който позволява на обикновените канадци да инвестират лично в него и да получават дял от приходите. Фондът ще насочва средства към чиста енергия, транспортна инфраструктура, телекомуникации и критични минерали.

Макар икономическите резултати на Канада за март да са положителни, ситуацията показва непредсказуемостта и липсата на стабилност на пазарите във времена на война и търговски конфликти.

Сделка за милиарди долари: Shell заменя несигурността в Катар с огромните залежи на Канада

Сделка за милиарди долари: Shell заменя несигурността в Катар с огромните залежи на Канада

Това ще добави приблизително 370 000 барела петролен еквивалент на ден към портфолиото на компанията