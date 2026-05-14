Канадската икономика отбелязва парадоксални резултати през март. Въпреки търговското напрежение със САЩ, войната в Близкия изток и нестабилните енергийни пазари, северноамериканската страна регистрира първия си търговски излишък от шест месеца насам.

Според Oilprice търговският баланс отбелязва излишък в размер на 1,78 милиарда долара при очаквания за дефицит от 2,88 милиарда. Едновременно с това общият износ е нараснал с 8,5% до 72,8 милиарда долара - втората най-висока стойност в историята.

"Петролен парадокс"

Основната причина за тези изненадващи резултати е износът на енергия. Той се е увеличил с 15,6% до 17,1 милиарда долара - най-високото ниво от септември 2022 г. насам. Близо 19% ръст се забелязва и в износа на суров петрол, дължащ се на 33-процентен скок в цените.

Металните продукти също отбелязват рекордни нива - ръст от 24% до 15,3 милиарда долара, воден от тримилиарден скок в износа на злато поради търсенето на сигурни активи. Вносът междувременно е спаднал с 1,6% до 71 милиарда долара.

Високите цени на енергоносителите обаче носят и усложнения. Управителят на Канадската централна банка Тиф Маклем предупреждава, че продължително скъпото гориво може да наложи повишаване на лихвените проценти, за да се удържи инфлацията на целевото ниво от 2%. Страната изпитва типичния "петролен парадокс" - докато високите цени генерират приходи за държавата, едновременно с това те натискат нагоре разходите за живот на домакинствата.

Войната в Близкия изток е ключов фактор. В проучване на Канадската централна банка 82% от анкетираните участници на пазара са посочили геополитическите рискове като най-голямата заплаха за икономиката, като изпреварват дори броя на посочилите търговското напрежение със САЩ.

Сянката на Вашингтон

Администрацията на Тръмп наложи 50% мита върху канадска стомана и алуминий, 25% върху автомобилен износ и 35,2% комбинирани антидъмпингови мита върху мека дървесина. Поради тази причина износът на Канада за САЩ достига исторически ниски нива от 66,7%.

Въпреки това, търговският излишък на Канада с Америка се е разширил до 7,1 милиарда долара, движен от ръст в доставките на леки автомобили. Въпреки търговското споразумение CUSMA между двете страни и Мексико, съществува риск от налагане на мита до 35% върху целия канадски износ, ако 75% от автомобилните компоненти не се произвеждат в Северна Америка. Подобен сценарий би могъл да потопи страната в рецесия.

Прогнози

Федералният финансов министър Франсоа-Филип Шампан прогнозира забавяне на БВП ръста до 1,1% през 2026 г., което ще е спад от 1,7% спрямо 2025 г. Очакванията обаче са да се възстанови до 1,9% през 2027 г. Дефицитът е намален с 11,5 милиарда долара до 66,9 милиарда, в немалка степен благодарение на нефтените приходи.

Като дългосрочна стъпка Канада стартира своя първи суверенен фонд - Canada Strong Fund, с начална инвестиция от 25 милиарда долара за три години. Уникалното в него е продукт, който позволява на обикновените канадци да инвестират лично в него и да получават дял от приходите. Фондът ще насочва средства към чиста енергия, транспортна инфраструктура, телекомуникации и критични минерали.

Макар икономическите резултати на Канада за март да са положителни, ситуацията показва непредсказуемостта и липсата на стабилност на пазарите във времена на война и търговски конфликти.