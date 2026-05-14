Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин започнаха в Пекин двудневна среща. Среща, която е с потенциал да повлияе не само на отношенията между двете най-големи икономики в света, но и на глобалната търговия, технологичните вериги и енергийните пазари.

Макар официалният тон да беше необичайно топъл, зад дипломатическите усмивки стоят няколко от най-опасните теми в световната политика. Това са митата, ограниченията върху технологиите, Тайван и войната в Близкия изток.

"Има хора, които казват, че това може да е най-голямата среща на върха досега", заяви Тръмп по време на церемонията в Голямата зала на народа в Пекин, където беше посрещнат с почетна гвардия и държавни почести.

По-късно, по време на посещението си в Храма на небето, американският президент определи разговорите със Си като "страхотни" и похвали Китай като "невероятно красиво място". От своя страна китайският лидер използва откриването, за да изпрати сигнал, че Пекин не търси директна конфронтация със САЩ.

"Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат", заяви Си Дзинпин.

Китайският президент постави акцент и върху това, което нарече "капана на Тукидид" - теорията, че напрежението между изгряваща и доминираща световна сила често води до конфликт. Според Си големият въпрос пред Вашингтон и Пекин е дали могат да избегнат подобен сценарий.

Търговското примирие остава крехко

Основната цел на разговорите е да бъде запазено търговското примирие, постигнато през октомври миналата година. Тогава Вашингтон замрази част от планираните наказателни мита върху китайски стоки, а Пекин се отказа от ограничения върху износа на редкоземни елементи. На практика това са стратегическите суровини, без които производството на батерии, електромобили, полупроводници и военна техника е практически невъзможно.

САЩ настояват Китай да отвори по-широко пазара си за американски компании и продукти като самолети на Boeing, земеделска продукция и енергийни ресурси.

В замяна Пекин иска облекчаване на американските ограничения върху износа на модерни чипове и оборудване за тяхното производство - сектор, който се превърна в централна тема в конфликта между двете сили.

Китайските държавни медии вече съобщиха, че подготвителните икономически разговори между двете страни в Южна Корея са приключили с "балансиран и положителен резултат", което се възприема като сигнал, че и Вашингтон, и Пекин засега искат да избегнат нова тарифна война.

На чия страна е силата?

Най-голямата разлика спрямо първата визита на Тръмп в Китай през 2017 г. е промяната в баланса на силите, коментират експерти. Тогава Пекин търсеше признание за възхода си. Днес именно Вашингтон изглежда принуден да признае, че Китай вече е равностоен геополитически и икономически център на влияние.

Тръмп пристига в Пекин в сложен момент. Войната около Иран увеличава натиска върху цените на енергията и инфлацията в САЩ, а американски съдилища ограничиха част от възможностите му едностранно да налага нови мита.

Китайската икономика също изпитва затруднения, но Си Дзинпин не е изправен пред сравним вътрешнополитически натиск. Именно затова анализаторите смятат, че безспорно Пекин влиза в срещата по-уверен отпреди години.

Истинският залог за бизнеса

С Тръмп в Китай пристигна и група от най-влиятелните американски бизнес лидери, сред които Илон Мъск, Тим Кук и Дженсън Хуанг. Присъствието на ръководителите на Tesla, Apple и Nvidia е показателно, че разговорите далеч не са само политически. Тръмп дори заяви пред Си, че американските технологични босове са дошли в Китай, за да "изразят уважение" и да развиват бизнес отношения.

На практика, става дума за достъп до най-големия индустриален пазар в света, за бъдещето на изкуствения интелект и за контрола върху ключови технологии, които ще определят глобалната икономика през следващото десетилетие.

Наред с икономическите теми, Тайван остава най-чувствителният въпрос за Пекин. Си Дзинпин директно предупреди, че темата може да доведе отношенията между двете държави до "опасна" точка, ако не бъде управлявана внимателно. Повод за напрежение са и обсъжданите във Вашингтон нови оръжейни доставки за острова на стойност около $14 милиарда.

В същото време администрацията на Тръмп вероятно ще опита да убеди Китай да окаже натиск върху Иран за деескалация на конфликта в Близкия изток и за гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалния петролен пазар.

Анализаторите обаче остават скептични, че Пекин ще се дистанцира сериозно от Техеран, който Китай разглежда като важен стратегически партньор срещу влиянието на САЩ.