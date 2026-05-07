Европейските политици и правителства постигат добър напредък в преговорите за финализиране на споразумение за премахване на митата върху вноса от САЩ, но "все още има път, който трябва да се извърви". Това заяви главният преговарящ на Европейския парламент Бернд Ланге, цитиран от Reuters.

Политиците и правителствата се стремят да финализират сделката под подновен натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, като разделенията относно предпазните мерки взимат превес над шансовете за бърза сделка.

"Току що приключихме конструктивната втора тристранна среща, по време на която постигнахме добър напредък по въпроса за предпазния механизъм и прегледа и оценката на основния регламент, но все още има път за вършене", заяви Ланге в специално изявление, цитирано от световните агенции.

Страните ще се срещнат отново на 19 май за следващия кръг от преговори. Междувременно Доналд Тръмп заяви миналият петък, че ще увеличи тарифите за автомобили и камиони от ЕС до 25% тази седмица от 15% в момента, тъй като ЕС не спазва условията на споразумение, постигнато в Шотландия миналия юли.

Много страни от ЕС искат да предотвратят тази заплаха и настояват за бързо прилагане на законодателство за премахване на вносните мита върху американските промишлени стоки и предоставяне на преференциален достъп до американски селскостопански и морски продукти, както е посочено в търговското споразумение.

Въпреки това, девет месеца след сключването на споразумението, Европейският парламент и Европейският съвет, органът, представляващ правителствата на ЕС, все още трябва да се споразумеят за общ текст, преди намаленията на митата да влязат в сила.

Преди дни Ланге коментира, че "поведението на американския президент Доналд Тръмп е неприемливо". Изказването дойде след изненадващия ход на президента на САЩ за увеличаване на митата.

Политиците от ЕС искат по-строги предпазни мерки, включително спиране на споразумението, ако САЩ не го спазват, обвързване на намаленията на тарифите с действията на САЩ и пълно прекратяване на тарифните отстъпки на ЕС на 31 март 2028 г. Правителствата на ЕС нямат голям апетит за включване на подобни елементи, коментират дипломати. Според тях двете страни все още са далеч една от друга, като вероятно ще са необходими допълнителни разговори следващия месец.

На този фон Манфред Вебер, президент на центристко-дясната Европейска народна партия - най-голямата група в Европейския парламент, заяви, че иска да види окончателно гласуване в асамблеята на ЕС през май. Това изглежда доста амбициозно, като се има предвид, че редица политически групи смятат, че последната заплаха на Тръмп означава, че силните предпазни мерки са от съществено значение.

Заплахата за автомобилни мита хвърли сянка върху срещата на министрите на търговията от Г-7 в Париж вчера. Германският министър на икономиката Катерина Райхе, чиято страна ще бъде сред най-засегнатите от увеличението на автомобилните мита, заяви, че води интензивни разговори с американски представители и се надява, че те ще "решат това предизвикателство".

Европейският комисар по търговията също Марош Шефчович обяви, че ще бъде в Брюксел, за да присъства на продължаващите преговори през днешния ден.