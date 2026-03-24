Европейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия, обявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе, предадоха международни агенции.

Подписаният документ е кулминацията на осем години преговори по споразумението за свободна търговия. Споразумението има за цел да премахне митата и търговските бариери, за да стимулира търговията със стоки и услуги между ЕС и Австралия.

Приключването на преговорите е част от усилията на ЕС да разнообрази търговските си партньори в момент, когато напрежението с Китай относно предполагаеми нарушения на пазарните правила продължава, а отношенията със САЩ станаха напрегнати при президента Доналд Тръмп, посочва DPA.

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-Тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември миналата година и с Индия през януари, отбелязва Reuters.

Преди да бъде подписана окончателно, сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, както и от парламента на Австралия, отбелязва DPA.

"Широкообхватното партньорство ще даде тласък на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в свое изявление.

Българо-австралийският бизнес съвет (BABC) приветства Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Австралия (FTA) на 24 март 2026 г., което е ключов момент в развитието на икономическите и стратегическите отношения между двата региона, съобщават от организацията. Дългоочакваното споразумение поставя основата за по-дълбоко сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, сигурността и иновациите, и открива нови перспективи за бизнеса както в Европа, така и в Австралия.

"Това е дългоочаквана и изключително важна стъпка напред. Подписването на споразумението изпраща силен сигнал за задълбочаване на партньорството между ЕС и Австралия - не само в търговията, но и в стратегически ключови области като енергетика, технологии и иновации", коментира Йоана Кехлибарова, председател на Българо-австралийска бизнес камара (БАБК).

След ратификацията си от страните-членки на ЕС, споразумението се очаква да доведе до подобрен достъп до пазари, намаляване на търговските бариери и създаване на нови възможности в сектори като възобновяема енергия, критични суровини, напреднало производство, дигитални технологии и услуги.

BABC вижда значителен потенциал за българските компании, особено в области, свързани с енергийния преход, електроника, инфраструктурата и технологичните решения.

"За компаниите, които действат проактивно, това споразумение ще отвори реални възможности за растеж и международно разширяване", смятат от БАБК.