Ирак разширява активността си в нефтения сектор с откриване на ново находище в южната провинция Наджаф, близо до границата със Саудитска Арабия. Новината идва на фона на засилено напрежение в региона около Ормузки проток - ключов маршрут за глобалните енергийни доставки.

Според иракското министерство на петрола находището се намира в блока "Курнайн", който обхваща площ от около 8773 кв. км и се разработва в партньорство с международни оператори. Първоначалните оценки сочат, че един от проучвателните участъци може да съдържа над 8,8 млрд. барела петрол, но тези данни са предварителни и се базират на ранни геоложки сондажи.

В кладенеца Shams-11 е установено наличие на лек суров петрол, като тестовият добив достига около 3248 барела дневно. Засега това се приема като индикативен резултат, който не потвърждава мащабен индустриален потенциал.

Проектът се развива съвместно с китайската ZhenHua Oil чрез свързани оператори, които са предложили ускорен инвестиционен план за по-бърза разработка и евентуален преход към търговско производство. Реализацията обаче зависи от допълнителни проучвания и инфраструктурни условия.

Паралелно, Багдад работи по стратегически проект за нов нефтопровод между Басра и западната част на страната с планиран капацитет до 2,5 млн. барела дневно. Той остава дългосрочен и силно зависим от сигурността в региона.

Ирак остава сред ключовите производители в ОПЕК, но е силно зависим от износа през Ормузкия проток, през който преминава около 90% от петролния му експорт. Това прави сектора уязвим при всяко геополитическо напрежение.

Официални данни показват, че през март износът на петрол е спаднал до 18,6 млн. барела, като приходите възлизат на около 1,96 млрд. долара. Това представлява значителен спад спрямо предходния месец, когато са отчетени над 99 млн. барела и приходи от 6,81 млрд. долара, като част от разликата се обяснява с комбинация от ценова динамика и обеми.