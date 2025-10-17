В Иран са открити огромни газови залежи с общ обем 283 милиарда кубически метра в района на находището "Пазан" в южната иранска провинция Фарс, обяви иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад.

Той също така подчерта същевременно, че особеност на находището е, че специалистите по проучване за първи път са се натъкнали на хоризонтален пласт, съдържаща най-малко 200 милиона барела суров петрол - при това, по думите на министъра, има потенциал за откриване на още по-големи обеми петрол.

В следващите години находището ще играе важна роля в енергийния баланс на страната", коментира министърът, цитиран от агенция Shana. Иран притежава вторите по големина запаси от природен газ в света, но е и огромен консуматор и изпитва недостиг на газ през месеците с високо потребление.

Иран би приветствал участието на руски енергийни компании в разработката на нефтени и газови находища в страната, заяви пред РИА Новости заместник-министърът на петрола Омид Шакери.

"Изцяло приветстваме навлизането на руски компании в проучването и разработката както на нефтени, така и на газови находища", каза иранският министър, коментирайки възможността за привличане на руски компании за работа в наскоро откритото огромно находище "Пазан" в Иран.