Облачната платформа на Amazon - AWS - възстанови нормалната си работа в понеделник следобед, след като сериозен срив предизвика затруднения за хиляди уебсайтове и приложения в целия свят. Сред засегнатите бяха популярни услуги като Snapchat, Reddit, Zoom, Duolingo и дигиталният портфейл Venmo.
Компанията е обяснила, че някои от услугите ѝ все още обработват натрупани заявки, което ще отнеме няколко часа, предава Reuters. AWS осигурява изчислителна мощност и съхранение на данни за фирми, институции и правителства по целия свят. Прекъсването остави без достъп служители от Лондон до Токио, а някои потребители не можеха да извършват дори ежедневни дейности като плащания или резервации на полети.
Прекъснати оптични трасета удариха Google в няколко държави, причината може да е у нас
Търсачката, но и редица други услуги на онлайн гиганта не функционираха
Това бе най-голямото прекъсване на интернет услуги след миналогодишния инцидент с CrowdStrike, който блокира болници, банки и летища. Сривът отново произлезе от центъра на AWS в Северна Вирджиния (познат като US-EAST-1), в който вече са възниквали подобни проблеми през 2020 и 2021 г.
Причината, съобщи Amazon, била в основна подсистема, която следи състоянието на балансиращите мрежово натоварване устройства, използвани за разпределяне на трафика между няколко сървъра. Проблемът се е проявил в мрежата на услугата EC2 - ключов компонент на AWS, който осигурява облачен капацитет при поискване.
Противоречие: Изпълнителният директор на един от първите гиганти, заменили хора с AI, смята това за "пълна глупост"
От ключово значение определи наемането на младши специалисти
AWS е най-големият доставчик на облачни услуги в света, следван от Microsoft Azure и Google Cloud. Проблеми в нейната инфраструктура водят до блокиране на десетки други платформи - от приложения за доставка на храна до банкови и авиосистеми.
Инцидентът показа колко зависим е съвременният дигитален свят от няколко големи доставчика. Във Великобритания сривът засегна банки като Lloyds и Bank of Scotland, телекоми като Vodafone и BT, както и уебсайта на данъчната служба HMRC. По данни на Downdetector над 4 милиона потребители по света са съобщили за проблеми.
Amazon създава хиляди нови работни места на третия си по значение пазар с инвестиция от $54 милиарда
В момента компанията има около 75 000 служители на Острова
Въпреки прекъсването, акциите на Amazon поскъпнаха с 1,6% до 216,48 долара, а компанията увери, че всички услуги вече работят нормално.
Сред засегнатите бяха още Reddit, Roblox, Duolingo, Coinbase, Robinhood, както и собствените платформи на Amazon - Prime Video и Alexa. Проблеми имаха и игри като Fortnite и Clash Royale, а конкурентът на Uber - Lyft - също временно спря работа.
Президентът на Signal Мередит Уитакър потвърди в X (бивш Twitter), че приложението също е било засегнато, докато собственикът на X, Илон Мъск, заяви, че неговата платформа е останала онлайн.