Облачната платформа на Amazon - AWS - възстанови нормалната си работа в понеделник следобед, след като сериозен срив предизвика затруднения за хиляди уебсайтове и приложения в целия свят. Сред засегнатите бяха популярни услуги като Snapchat, Reddit, Zoom, Duolingo и дигиталният портфейл Venmo.

Компанията е обяснила, че някои от услугите ѝ все още обработват натрупани заявки, което ще отнеме няколко часа, предава Reuters. AWS осигурява изчислителна мощност и съхранение на данни за фирми, институции и правителства по целия свят. Прекъсването остави без достъп служители от Лондон до Токио, а някои потребители не можеха да извършват дори ежедневни дейности като плащания или резервации на полети.

Това бе най-голямото прекъсване на интернет услуги след миналогодишния инцидент с CrowdStrike, който блокира болници, банки и летища. Сривът отново произлезе от центъра на AWS в Северна Вирджиния (познат като US-EAST-1), в който вече са възниквали подобни проблеми през 2020 и 2021 г.

Причината, съобщи Amazon, била в основна подсистема, която следи състоянието на балансиращите мрежово натоварване устройства, използвани за разпределяне на трафика между няколко сървъра. Проблемът се е проявил в мрежата на услугата EC2 - ключов компонент на AWS, който осигурява облачен капацитет при поискване.

AWS е най-големият доставчик на облачни услуги в света, следван от Microsoft Azure и Google Cloud. Проблеми в нейната инфраструктура водят до блокиране на десетки други платформи - от приложения за доставка на храна до банкови и авиосистеми.

Инцидентът показа колко зависим е съвременният дигитален свят от няколко големи доставчика. Във Великобритания сривът засегна банки като Lloyds и Bank of Scotland, телекоми като Vodafone и BT, както и уебсайта на данъчната служба HMRC. По данни на Downdetector над 4 милиона потребители по света са съобщили за проблеми.

Въпреки прекъсването, акциите на Amazon поскъпнаха с 1,6% до 216,48 долара, а компанията увери, че всички услуги вече работят нормално.

Сред засегнатите бяха още Reddit, Roblox, Duolingo, Coinbase, Robinhood, както и собствените платформи на Amazon - Prime Video и Alexa. Проблеми имаха и игри като Fortnite и Clash Royale, а конкурентът на Uber - Lyft - също временно спря работа.

Президентът на Signal Мередит Уитакър потвърди в X (бивш Twitter), че приложението също е било засегнато, докато собственикът на X, Илон Мъск, заяви, че неговата платформа е останала онлайн.