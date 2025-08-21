Почти три години след представянето на ChatGPT на широката аудитория много от големите компании съкратиха част от персонала си и интегрираха изкуствения интелект на негово място.

Както Money.bg писа, през юни технологичният гигант Meta инвестира над 14 милиарда долара в създаването на собствен AI. Зукърбърг дори предложи големи суми на най-добрите разработчици на своите конкуренти, за да ги привлече в своя стартъп. Няколко месеца по-късно обаче слуховете за съкращението на част от инженерите, в резултат на преструктуриране, се засилват.

На този фон главният изпълнителен директор на Amazon Web Services (AWS) Мат Гарман обяви в подкаста на Матю Берман, че замяната на младши служители с изкуствен интелект е "едно от най-глупавите неща", които е чувал.

Напротив, Гарман смята, че развитието на новата технология ще засили нуждата от софтуерни специалисти. Той не отрича облекчаването на задачите им, но вижда в него възможност за по-креативна работа и задълбочени анализи.

Така опроверга колегата си Анди Джаси - главен изпълнителен директор Amazon, който смята, че AI ще направи компанията по-ефективна и в крайна сметка ще доведе до намаляване броя на работниците. Гигантът вече предприе подобна стъпка, като през юли освободи стотици свои специалисти.

Що се отнася до младшите служители, Мат Гарман ги определи като най-предразположени към работа с изкуствен интелект, както и като евтина работна ръка. В тази практика той вижда бъдещ риск при намирането на специалисти.

"Как ще проработи това, когато се върнем след 10 години и няма никой, който да е изградил или научил нещо", допълни главният изпълнителен директор.

Гарман определи като важни уменията за критичен анализ и мислене, насочено към учене. За тази цел бизнесите трябва "да продължат да наемат студенти след колежа и да ги учат на правилните начини за създаване на софтуер, разлагане на проблеми и мислене върху тях".

Така например той отрече метричната система, която определя стойността на изкуствения интелект на база дължината на кода и с процента, с който той допринася за работата на компанията. Напротив, според него "често по-малко редове код са много по-добри от повече".