През третото тримесечие на 2025 г. пазарът на недвижими имоти в България остава на високи обороти, подкрепен от стабилно търсене, умерено предлагане и активност на строителния сектор. Въпреки общия ръст, динамиката се различава съществено по региони - от лека корекция в София до ускорена активност в Пловдив и Варна, стабилност в Бургас и устойчив интерес към ваканционните имоти по Черноморието и в планинските курорти, става ясно от анализ на компания Arco Real Estate.

София: Стабилизиране след пик, фокус върху качествени жилища

Столичният пазар отбелязва 9238 сделки през третото тримесечие на годината, спад с около 13% спрямо второто тримесечие (10 647 сделки), но над нивата от началото на 2025 г. (8588). Така София премина от фаза на растеж към стабилизация, запазвайки висока пазарна активност. Преобладават покупките на двустайни и тристайни апартаменти в ново строителство, с цени между 2000-2300 €/кв.м. за двустайни и 1900-2200 €/кв.м. за тристайни. Предпочитани квартали остават Лозенец, Кръстова вада, Витоша, Малинова долина, Младост и Овча купел.

Предлагането на готови за нанасяне имоти остава ограничено, а интересът към къщи в околностите на София отслабва спрямо предходното тримесечие. Продължава да доминира търсенето от крайни купувачи, а инвеститорската активност се стабилизира след пролетния пик. В столицата са въведени в експлоатация 203 новопостроени сгради за второто тримесечие - най-високият брой за страната.

Пловдив: Устойчив растеж, засилен интерес към ново строителство

Пловдив затвърждава лидерската си позиция по ръст на сделки - 4408 през третото тримесечие спрямо 4136 за второто, което е ръст от 6,2%. Купувачите търсят предимно модерни двустайни и тристайни апартаменти в квартали като Беломорски, Южен, Христо Смирненски и Центъра. Цените се задържат между 1500-1900 €/кв.м., с висока степен на интерес към имоти в напреднал етап на строителство или с разрешение за ползване. Пазарът на къщи, офиси и търговски площи остава без съществени промени спрямо предходните периоди. В града са въведени в експлоатация 153 новопостроени сгради - втори по този показател след София.

Варна: Активен пазар с растящ интерес от крайни и инвестиционни купувачи

Сделките във Варна нарастват до 3870 през третото тримесечие спрямо 3695 през второто, ръст от 4,5%. Интересът остава съсредоточен в райони с добра инфраструктура и възможност за отдаване под наем - Морската градина, централната част, "Бриз" и други периферни квартали с ново строителство. Варна се утвърждава като балансиран пазар, привлекателен както за местни, така и за външни купувачи. В града са въведени в експлоатация 122 нови жилищни сгради през Q2.

Бургас: Баланс и стабилност без значителни колебания

Броят на вписаните сделки в Бургас се запазва почти без промяна - 2389 през третото тримесечие срещу 2388 през второто. Градът демонстрира стабилна активност, без резки скокове или спадове. Пазарът запазва баланса между търсене и предлагане. Въведените в експлоатация жилищни сгради са 125 през второто тримесечие - малко над Варна.

Ваканционни имоти: Стабилен интерес към морето и планините

Пазарът на ваканционни имоти през третото тримесечие остава стабилен спрямо предходното. Морските курорти продължават да привличат купувачи с интерес към ново строителство и възможности за доход от наем. Ценовите нива се запазват близки до тези от второто тримесечие:

Созопол: 1900-2500 €/кв.м.

Поморие: 1500-1600 €/кв.м.

Свети Влас: 1200-1800 €/кв.м.

Слънчев бряг: 1200-2200 €/кв.м.

Планинските курорти също поддържат интерес, като Банско остава сред най-предпочитаните дестинации с цени около 1100-1500 €/кв.м.. Купувачите са както българи, така и чужденци, търсещи имоти за лична употреба или доход от краткосрочно отдаване.

Национална картина: Сделките растат, строителството остава стабилно

Национално, сделките с имоти достигат 58 184 за третото тримесечие - ръст от 3,9% спрямо второто и 29% спрямо първото. На годишна база ръстът е 7%. Данните на НСИ показват устойчив растеж в строителния сектор - продукцията в строителството се увеличава с 6,1% през юли и 5,9% през август спрямо същите месеци на 2024 г.

Общо за страната през второто тримесечие са въведени в експлоатация 1256 нови сгради с 6001 жилища. Най-много са жилищата с две (2566) и три стаи (1848), а средната площ на новопостроено жилище е 63,3 кв.м.