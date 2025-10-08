Иранският парламент одобри финансова реформа, предвиждаща националната валута, риал, да загуби четири нули, съобщава Iran International.

Това ще направи 10 000 риала равни на един риал. Ще бъде въведена и нова единица, киран (или геран), равна на една стотна от риала.

След началото на реформата е планиран тригодишен преходен период, през който ще бъде в сила двойно обръщение - ще могат да се използват както стари, така и нови риали.

Законопроектът е изпратен до Съвета на пазителите на Конституцията, който ще прегледа съответствието на предложението с основния закон на страната.

Ръководителят на икономическата комисия в парламента Шамседин Хосейни коментира, че основната цел на новия закон е да направи банкнотите по-функционални и да улесни финансовите транзакции. Той призна същевременно, че премахването на нулите няма да намали директно инфлацията или да реши основните икономически проблеми на Иран, но нарече реформата "неизбежна корекция".

За първи път Планът за деноминация на риала е предложен от иранското правителство през 2019 г., и оттогава е претърпял множество промени. Иранският риал е много евтина валута - сега за един долар по официалния курс на иранската Централна банка, би трябвало да бъдат дадени 581 000 риала.