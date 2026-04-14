Търговският оборот между Китай и ЕС се е увеличил със 17,6% на годишна база през периода януари-март до 212,4 милиарда долара. Това показват данните на Главната митническа служба на страната, съобщи ТАСС.

По-конкретно, според нейните данни, Китай е увеличил износа си за ЕС с 21,1% до 147,76 милиарда долара, докато вносът от ЕС е нараснал с 10,5% до 64,64 милиарда долара. Така положителното търговско салдо на Китай с ЕС се е увеличило с 30,5% в сравнение със същия период на 2025 г., достигайки 83,12 милиарда долара.

Освен това, само през март обемът на търговията между Китай и ЕС е достигнал 70,16 милиарда долара, което е със 7,1% повече от февруари. В частност износът на Китай за ЕС обаче е намалял с 0,6% до 46,77 милиарда долара, докато вносът от ЕС се е увеличил с 26,9%, достигайки 23,39 милиарда долара.

Според митническата статистика, за Китай водещият търговски партньор от ЕС остава Германия. За периода януари - март, търговията между Китай и Германия е нараснала с 15,7% на годишна база до 53,64 милиарда долара, като износът на Китай се е увеличил с 24,4% (до 32,02 милиарда долара), а вносът се е повишил с 4,8% (до 21,62 милиарда долара).

Другите водещи европейски партньори на Китай са Нидерландия (увеличение на взаимната търговия с 12,6% до 27,51 милиарда долара) и Франция (21,57 милиарда долара, увеличение с 21,2%).

През 2024 г. търговският оборот на Китай с Европейския съюз е нараснал с 0,4%, а през 2025 г. с 5,4%, до 828,11 милиарда долара.