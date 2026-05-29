Половин век в технологичния свят са няколко епохи време. Буквално на пръстите на едната ръка се броят компаниите, които не просто са оцелели през всичките тези години, но и последователно са вдигали летвата на иновациите. SAP е живата история на дигитализацията на бизнеса, но освен това има амбицията да бъде неговото бъдеще.

Новата цел е продуктите и услугите да станат не само по-мощни, но и по-достъпни чрез ефективен и основан на огромния натрупан опит изкуствен интелект. Крачката за SAP е голяма и това дали тя ще бъде в правилната посока зависи в голяма степен от работата на стотиците експерти в българските екипи на компанията.

Професионални иноватори

Европейският софтуерен гигант е в основата на няколко технологични революции. Още при създаването си той налага почти научнофантастичната концепция за компютъризация на процесите в предприятието - говорим за началото на 70-те, а самият термин "персонален компютър" е на половин десетилетие от масова употреба.

През 90-те SAP отново променя правилата на играта с трислойната архитектура (потребителски интерфейс, бизнес логика, бази данни) и преминаването от mainframe към модела "клиент-сървър".

Преди няколко години компанията направи една от най-смелите си, но и най-трудно приетите от бизнеса стъпки - след десетилетия бизнес около локалните (on-premise) инсталации, обяви, че приоритет стават облачните решения и те имат достъп до различните иновативни функционалности.

Изпълнителният директор на SAP Labs Bulgaria Радослав Николов подчертава - SAP има дългогодишни традиции в cloud решенията, но поставянето им на първо място е било и функция на променящата се среда: "Бизнесът е сложен и консервативен, но технологичните промени през последните над 10 години го подтикнаха да направи стъпки да обнови софтуера си именно в cloud посока".

Когато от софтуера ти зависят критични бизнес процеси, от теб се очаква стабилност. Как се решаваш на решителни промени? Пред Money.bg Радослав Николов отговаря така: "Всичко, което правим, е за успеха на нашите клиенти. Ако ние не отговаряме на технологичните тенденции и на техните очаквания, те ще загубят конкурентното си предимство и неминуемо това ще се превърне и в проблем за нас".

За SAP подходът към бизнес клиентите е ключов при подобен смел скок: "В началото имаше едни технологични ентусиасти, които биха скочили в облака без значение от обстоятелствата - но това са малки компании. По-големите тръгнаха с нас заради това, че SAP ги водеше през целия път на трансформация".

5 години по-късно, процесът продължава с някои от най-консервативните компании в глобален план, но резултатите са недвусмислени: хиляди клиенти, мигрирани към облака, повишени показатели за доверие, удвояване на приходите от облачни услуги, както и много научени уроци.

"Научихме, че не трябва да чакаме твърде дълго трансформацията. Бихме могли по-рано, с добре направен план, с добра прозрачност и с правилния набор от клиенти да тръгнем към следващите трансформации, които предстоят", обяснява Николов.

Как SAP прави AI

Именно така - по-смело, но и с пълнa отговорност пред бизнеса, SAP преоткрива себе си в епохата на изкуствения интелект. Някои наблюдатели твърдят, че AI променя изцяло ситуацията и ще даде възможност за възход на чисто нови играчи за сметка на старите лидери. Както обаче Николов отбелязва, никой друг на пазара няма данни как компаниите в 26 индустрии правят бизнес от 50 години насам.

"Ако в началото нашите клиенти купуваха продуктите ни, за да отговарят на регулациите, след време започнаха да идват при нас, защото им показваме чрез нашия софтуер как да правят по-добър бизнес, как да спестяват ресурси и продуктите и услугите им да работят по по-адекватен и ефективен начин. Ние на свой ред станахме по-добри специалисти в тези 26 индустрии", посочва той.

По думите му SAP има "петабайти данни" от клиентите си - а именно информационните масиви са ключови при създаването и обучаването на решения с изкуствен интелект: "Тези данни ще определят разликата между нас и компаниите, които просто използват големи LLM модели за бизнес приложения. Въпросът е върху какво са тренирани тези модели - може да се говори с тях, но те не разбират от бизнес процеси и от семантиката на данните".

Огромен брой клиенти на SAP са подписали споразумения, с които дават достъп до данните си, които след анонимизиране се използват за тренирането на стотици специализирани AI модели, насочени специално към решаването на конкретни бизнес задачи.

Има и допълнителни knowledge graph системи (структури, които подреждат информацията като мрежа от свързани факти), които също намаляват рисковете от "халюцинации" и неточности. Чак когато тази стабилна основа е факт, идват големите езикови модели и агентите, с които взаимодейства потребителят.

"Целта е в един момент нашите клиенти да могат да решат кои бизнес процеси да автоматизират. Когато става дума за автономно предприятие, всичко зависи в голяма степен от доверието, което можем да получим чрез нулева толерантност към грешките", категоричен е Радослав Николов.

Мощното не е задължително да е сложно

Като всеки критично важен софтуер с приложение във всевъзможни индустрии, и SAP може да бъде предизвикателство за неподготвения потребител. "Обичам да казвам, че нашият софтуер е сложен, защото решаваме сложна задача. Софтуерът е следвал развитието на компаниите през тези 50 години и затова е станал толкова сложен", подчертава изпълнителният директор на SAP Labs Bulgaria.

И веднага допълва - инвестира се много в дизайн и потребителско изживяване и SAP днес със сигурност не е толкова страшен колкото преди 20 години. Сега обаче AI дава възможност да се направи следващата голяма стъпка.

До момента предизвикателство за клиентите винаги е било да обучат служителите си на точното дигитално представяне на дадените бизнес процеси - и при обновяване на системата и промени в интерфейса често се налагат нови тренинги.

Сега новата Generative UI технология на SAP позволява всеки потребител да си създава своеобразен "кокпит" с данни и контроли от различни системи. Това е нещо, което преди AI е било ако не невъзможно, то със сигурност много трудно.

Тук роля има и другият голям двигател на потребителското изживяване - копилотът SAP Joule, който оркестрира различни агенти. Именно в него и в технологията зад него Николов вижда голям потенциал за промяна в начина, по който въобще разбираме и взаимодействаме със софтуера.

От една страна, очакването му е, че в рамките на "месеци" ще имаме не просто техническата възможност, а също и доверие в концепцията да даваме инструкции на естествен език на наскоро обявената агентна платформа SAP Business AI Platform, която след това от наше име работи със SAP системата. Още тази година той очаква да бъдат внедрени напълно автономни агенти, които могат да вземат решения на база инструкции и данни.

Според изпълнителния директор на SAP Labs Bulgaria постепенно целият софтуер във вида, в който го познаваме, ще бъде заменен от агенти, които взаимодействат помежду си - виртуално или в реална среда чрез роботи. SAP се готви за близко бъдеще, в което огромна част от дейностите в предприятието са автономни.

Българският принос

SAP е един от най-големите и най-дългогодишни технологични работодатели у нас. 26 години история, от които 20 - с акцент върху разработката на технологии и платформи за нуждите както на компанията, така и на клиентите ѝ. Понастоящем с екип от 2200 души. Работата им е в основата и на AI трансформацията на софтуерния гигант. И то на много нива.

На първо място, бизнес технологичната платформа SAP BTP заема централно място в актуалната стратегия, тъй като функционира като оперативен и интеграционен слой в рамките на SAP Business AI Platform, който изпълнява, оркестрира и свързва AI агенти, данни и бизнес процеси. BTP стартира от българския развоен център на SAP и все още голяма част от разработката е у нас.

В т.нар. Center of Excellence в София се обучават десетки AI модели за дейности вътре в компанията, както и за интеграция към LLM в рамките на агентни системи. За предоставените от над 30 000 клиенти на SAP данни за "трениране" на изкуствения интелект пък се грижат и български специалисти от Customer Data Hub.

Новата цялостна агентна платформа и динамични интерфейси също се развиват с българско участие. Очакването на Радослав Николов е в рамките на следващата година агентната платформа да бъде завършена и нейното внедряване да бъде "голямата стъпка към нова технологична революция".

За българския център на SAP също предстоят големи стъпки. Изпълнителният директор е категоричен, че локацията у нас е водеща за Югоизточна Европа.

Вече може да се постави и следваща цел: "В дългосрочен план ще се стремим да станем един от големите хъбове - като в Германия, Индия, САЩ или Китай, които имат по над 5000 души, но и имат разнообразните теми."

Затова и SAP през тази година ще разшири екипите си в София с между 200 и 300 души. "Над половината от тези роли ще бъдат свързани под една или друга форма с AI, но дори и да не са в началото, до година-две, ако всички нови приложения се превърнат в агенти, това ще доведе и до трансформация на ролите и нужда от експертиза в сферата на изкуствения интелект", отбелязва Николов.

Той призовава технологичните таланти, ако още не са предприели такива стъпки, да отделят време за самообучение, за да придобият поне фундаментални познания по отношение на инструментите, нужни за работа по AI проекти.

"Ако вземат развитието в свои ръце и идентифицират слабостите, които могат сами да преодолеят, това ще им помогне да бъдат по-конкурентни. Има огромен глад за AI кадри в световен мащаб, включително в Европа и в България", подчертава той.

Това е логично - за да бъдеш част от един голям технологичен скок, трябва самият ти да си готов да направиш промяна. Така еволюцията прави революцията възможна.