Германският софтуерен гигант SAP обяви инвестиция от над 20 милиарда евро в развитието на т.нар суверенен облак в Европа през следващите 10 години. Целта е да се гарантира, че данните на европейските потребители се съхраняват и обработват в рамките на ЕС, в съответствие с регулации като GDPR.

Темата за технологичния суверенитет набира скорост, особено на фона на геополитическите напрежения. Все повече държави се стремят да изградят локална инфраструктура за обучение и внедряване на мощни AI системи.

Европейската комисия постави изкуствения интелект като стратегически приоритет, с амбицията да навакса изоставането спрямо САЩ и Китай. В началото на годината бяха обявени инвестиции от 20 милиарда евро в изграждането на "AI гигафабрики" - съоръжения с мощни суперкомпютри за разработка на следващо поколение AI модели.

Идеята на дигиталния суверенитет е информацията на физически и юридически лица да не попада в ръцете на технологични гиганти от трети страни като Microsoft, Google или Amazon. Вече има сериозни опасения, че американското правителство може да влияе на решенията на тези компании.

Затова и SAP разширява облачните си услуги с нова инфраструктура като услуга (IaaS), която ще позволи на компаниите достъп до изчислителни ресурси чрез мрежата от центрове за данни на компанията. Това е пряк конкурент на Azure, AWS и Google Cloud.

Освен това ще бъде въведена опция за локално внедряване на решенията - клиентите ще могат да използват инфраструктура, управлявана от SAP, директно в собствените си центрове за данни.

"Иновациите и суверенитетът не трябва да бъдат разделени - те трябва да вървят ръка за ръка", заяви Томас Зауресиг, член на борда на SAP, отговарящ за обслужването на клиенти.

Компанията има силно присъствие в България чрез развойния си център, който е един от водещите технологични хъбове в региона. Основан през 2000 г., днес той наброява над 1900 служители.

Екипите у нас разработват ключови компоненти от облачната платформа на SAP, включително решения за сигурност, управление на данни, потребителски приложения и устойчивост на бизнес процеси. Центърът обслужва клиенти от цял свят и играе стратегическа роля в глобалната продуктова разработка на компанията.