Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар обяви амбициозната ядрена цел на страната за 2050 година - дванадесет големи реактора и пет хиляди мегавата малки модулни реактори, които да осигурят 10-15 процента от електроенергията на страната от ядрена енергия, съобщават медии в южната ни съседка.

Байрактар подчерта, че ядрената енергия не е алтернатива, а необходимост за Турция. Според правителствения план, общата ядрена мощност до 2050 година трябва да достигне 20 гигавата, като приблизително 15 000 MW ще идват от конвенционални реактори, а 5000 MW от малки модулни реактори (SMR).

"Има огромна възможност в малките модулни реактори. Това е един от най-важните елементи на новата ядрена ера. Вярвам, че силата и динамиката на нашите индустриалци в Турция могат да направят страната една от тези, които разработват и произвеждат тази технология", заяви пред Анадолската агенция министър Байрактар.

Нов закон за стимулиране на SMR

Турция планира да въведе нов закон за подкрепа на развитието на малки модулни реактори. Целта е да бъдат привлечени както местни, така и международни компании за производство и експлоатация на SMR.

Централите с малки модулни реактори се изграждат по-бързо и по-евтино в сравнение с конвенционалните АЕЦ, които имат хроничен проблем със спазването на срокове и финансови рамки на практика по целия свят. На първо време ще се използват за индустриални зони и захранване на отдалечени райони.

В същото време обаче технологията все още не е масово внедрена никъде и има опасения, че SMR произвеждат отпадъци с много по-висока радиоактивност.

Инициативата включва планове за развитие на местни производствени мощности, целящи да подобрят индустриалния капацитет и да позиционират Турция като потенциален износител на SMR технология. Страната също разполага с големи запаси от торий, който потенциално може да се използва като по-безопасно гориво за реакторите.

Проекти за големи реактори

Ядрената централа "Аккую", първият голям ядрен обект на Турция, изграден в сътрудничество с руската "Росатом", е пред завършване. Първият от четирите ѝ реактора е 95% готов, макар да е изправен пред забавяния поради пандемията, проблеми с веригата на доставки и санкции. Първоначално планиран за пускане през април 2025 година, стартът на реактора сега е насрочен за 2026 година.

След пълното си въвеждане в експлоатация централата се очаква да доставя приблизително 10 процента от електроенергията на Турция с общ капацитет от 4,8 гигавата.

Турция също така преговаря с Русия, Китай, Южна Корея и Канада за две бъдещи АЕЦ. Всеки предложен обект е планиран да побере четири реактора, като се очаква те да добавят още 10 гигавата мощност.

Турската ядрена енергийна компания TÜNAŞ и южнокорейската енергийна компания KEPCO наскоро подписаха меморандум за разбирателство относно сътрудничество в областта на ядрената енергия, насочено към споделяне на технически данни, опит и ноу-хау.