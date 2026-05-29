Румънската компания OVES Enterprise разработва нов клас автономен въздушен прехващач, наречен Interjet - система, проектирана да достига скорости от 450 до 500 км/ч и да действа с минимална човешка намеса. Проектът се развива на фона на нарасналото търсене на дрон технологии след войната в Украйна и масовото разпространение на безпилотни системи, пишат медии от сервената ни съседка.

Основана в Клуж-Напока през 2015 г. като компания за разработка на софтуер, OVES Enterprise постепенно разширява дейността си в сферата на отбранителните технологии, автономните дронове и системите с изкуствен интелект. В момента компанията тества и технологии за 3D печат на турбореактивни двигатели, като паралелно разработва по-мощна версия на Interjet с увеличен полезен товар.

За разлика от масово използваните малки електрически дронове, Interjet е изграден именно около малък турбореактивен двигател. Платформата предлага автономия от около 45 минути, оперативен обхват от приблизително 200 км и полезен товар до 10 кг в зависимост от конфигурацията на мисията.

В основата на системата стои Nemesis AI - собствена технология за изкуствен интелект, разработена от компанията за приложения в отбраната. Тя отговаря за автономното пилотиране, съчетаването на данни от множество сензори, насочването в реално време и логиката на прехващане.

Компанията в момента валидира компонента "AI пилот", смятан за ключов за пълноценното автономно функциониране на платформата.

Interjet може да се конфигурира както за отбранителни мисии - като прехващач на вражески далекобойни дронове, така и за настъпателни операции срещу наземни цели. Тази гъвкавост отразява тенденцията на пазара на автономни системи, при която една платформа изпълнява множество роли.

OVES Enterprise вече е подписала преддоговори с военни клиенти от Близкия изток и Украйна. Проектът се разработва в сътрудничество с американски и европейски партньори, ангажирани с интеграцията на системата. Първите демонстрации пред международни партньори и потенциални клиенти са планирани за лятото на 2025 г.