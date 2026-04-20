Румънската компания OVES Enterprise, основана от предприемача Михай Филип, разработва заедно с партньори от САЩ и Европа нов дрон-прехващач, предназначен да унищожава въздушни цели като използваните от Русия в Украйна дронове Shahed.

По информация на румънското издание StartupCafe проектът вече е в напреднал етап. Компанията твърди, че става дума за ново поколение прехващач, създаден за по-бързи и по-далекобойни цели, срещу които стандартните електрически дронове вече не са достатъчни.

Параметри

За разлика от повечето малки прехващачи, които използват електрически двигатели, новата платформа на OVES ще бъде оборудвана с турбинен двигател. Според компанията това ще й позволи да достига скорост от 450 до 500 км/ч, да остане във въздуха около 45 минути и да има обсег до 200 км.

Дронът ще може да носи и около 10 кг боен товар. От OVES не разкриват как точно ще се извършва унищожаването на целта, но посочват, че платформата е предназначена за прихващане на по-големи и по-бързи дронове, включително Shahed.

Именно тези ирански дронове се превърнаха в едно от най-често използваните оръжия от Русия срещу украинска инфраструктура и военни цели. Те са сравнително евтини, могат да летят на големи разстояния и често се използват в големи групи, което затруднява противовъздушната отбрана.

Ключовата част от проекта е не толкова самият двигател, колкото разработеният от OVES софтуер Nemesis AI. Системата трябва да управлява автономното пилотиране, да обработва данни от радари и сензори и да избира най-добрия начин за прихващане.

Компанията работи върху т. нар. "AI пилот" - модул, който позволява на дрона самостоятелно да се насочва към целта, да изчислява траекторията й и да взема решение кога да атакува.

Според OVES вече има предварителни договорки с потенциални клиенти от Украйна и Близкия изток, макар че не се съобщава кои са те.

Системата SkyLock

В края на януари компанията представи и системата SkyLock - платформа за откриване и прихващане на дронове, която комбинира радари, видеоанализ, хардуер с изкуствен интелект и автономни прехващачи.

По данни на OVES SkyLock може да засича дронове на разстояние до 10 км и да изпраща прехващач, когато заплахата се приближи на 1-2 км от защитения обект. Системата вече се тества в Украйна.

Компанията твърди, че може да произвежда до 100 системи SkyLock месечно, а при нужда капацитетът може да бъде увеличен до над 1000 бройки. Миналата година OVES обяви и партньорство с американската Adler Aerospace за разработване на по-големи военни дронове.

Основаната през 2015 г. в Клуж-Напока, OVES Enterprise има над 200 служители и офиси в Румъния, Германия, Великобритания, САЩ, Норвегия и Обединените арабски емирства. Компанията разработва софтуер и AI решения за отбранителната и аерокосмическата индустрия, както и в областта на киберсигурността.