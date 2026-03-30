Изпълнителният директор на германския отбранителен концерн Rheinmetall Армин Паперер предизвика остра реакция от Киев, след като в интервю за The Atlantic омаловажи украинската дрон индустрия.

По повод на въпрос как евтините украински безпилотници правят скъпите танкове и бронирани машини да изглеждат остарели на бойното поле, Паперер е категоричен: "Така се играе с Лего. Каква е иновацията на Украйна? Нямат технологичен пробив."

Когато журналистът споменава конкретни украински компании като Fire Point и SkyFall, главният изпълнителен директор ги отхвърлил с думите: "Това са украински домакини. Имат 3D принтери в кухнята и произвеждат части за дронове. Това не е иновация."

Реакцията от Киев не закъсня. Съветникът на президента Зеленски Александър Камишин отговори директно: "Rheinmetall казват, че нашите #ЛегоДронове са #ПравениОтДомакини в кухните им. Добре. Междувременно те вече са изгорили над 11 000 руски танка."

Самият Зеленски добави хапливо: "Ако всяка домакиня в Украйна наистина може да произвежда дронове, то всяка домакиня би могла да е изпълнителен директор на Rheinmetall."

Украинският премиер Юлия Свириденко нарече думите на Паперер сексистки, подчертавайки, че украинските жени са "незаменима част от военните усилия на страната и сигурността на Европа". Хаштаговете #ЛегоДронове и #ПравениОтДомакини бързо се разпространиха в украинските социални мрежи.

Зад тези думи стоят конкретни факти. Над 70 000 жени служат в украинските въоръжени сили, близо 20 000 от тях — в бойни роли. Жени оператори на дронове са участвали в операция "Паяжина", при която над 100 украински дрона са нанесли удари по въздушни бази дълбоко в Русия, насочени срещу стратегически бомбардировачи.

Четири години след началото на пълномащабното нахлуване дроновете причиняват около 80% от бойните загуби и от двете страни, а Украйна произвежда около четири милиона бройки годишно.

След вълната от критики Rheinmetall публикува официално изявление с "най-дълбоко уважение" към украинския народ, изтъквайки "иновативния дух и бойния устрем" на страната като "вдъхновение". Компанията обаче не се извини директно за думите на своя шеф.

Германският военен експерт Нико Ланге предупреди, че подобно отношение крие реални рискове: "Арогантността на някои в Бундесвера, индустрията и политиката към новата икономика на войната с масови евтини дронове може да се превърне в сериозна заплаха за сигурността ни."

Иронията е очевидна: Rheinmetall е един от най-големите бенефициенти на европейското превъоръжаване с приходи от 9,9 милиарда евро, но именно "домакините" с "Лего дронове" преначертават правилата на съвременната война.