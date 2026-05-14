След десетилетия на масово производство и ценова конкуренция, турската текстилна индустрия преосмисля стратегията си. Страната изостава от азиатските производители по разходи за труд и съответно - по цена на продукта. Така секторът планира да се преориентира от евтините стоки в голямо количество към такива с по-високо качество и устойчивост при производството.

Едни от най-популярните турски марки в страната ни са LC Waikiki, DeFacto и шопинг платформата Trendyol, популярна със собствения си бранд. Тази нова стратегия на южната ни съседка може да излезе скъпо на българските потребители... буквално.

Ключов доставчик

През 2025 г. Турция е изнесла облекло на стойност 16,8 милиарда долара, а секторът осигурява работа на 493 хиляди души, съобщава Hurriyet Daily News. Благодарение на географското си местоположение и партньорското споразумение за безмитен внос, страна се нарежда на трето място по доставки в ЕС, след Китай и Бангладеш, с около 10 милиарда долара износ на облекло - повече от половината от цялата стойност.

Докато контейнер от азиатските страни обаче достига Европа след седмици, турски камион може да достави продуктите в Германия или Франция за период от три дни до седмица. Тази скорост се оказва значително конкурентно предимство.

"Когато европейска марка поръча 500 броя за тестване, вместо 100 хиляди, Турция може да изпълни това бързо. По отношение на производството "точно навреме" Турция е сред световните лидери", обяснява пред Hertzman Glabal Intelligence Бурак Карааарслан - генерален мениджър на Taypa Textile, която шие за Levi's, Lacoste и Hugo Boss.

Фокус върху устойчивостта

Предстоящи регулаторни промени в ЕС обаче ще забранят унищожаването на излишни наличности, което ще измести търсенето от масови поръчки към бързо и контролирано производство.

"Навлизаме в фаза, в която брандингът и двойната трансформация - дигитална и зелена - ще заменят конкуренцията на цени", заяви Мустафа Пашахан - председател на Асоциацията на износителите на облекло в Истанбул.

През последните две десетилетия Турция се превръща в дестинация за зелени инвестиции. Страната заема седмо място в Европа по капацитет за слънчева и вятърна енергия, а приетият през 2025 г. Климатичен закон поставя цел за въглеродна неутралност до 2053 г. Това показва, че местният бизнес е готов да се адаптира към новите условия на Съюза.

Едновременно с това се наблюдават и инвестиции в иновациите при рециклирането. Така например компанията Kipas Textiles е изградила мощност за рециклиране от 200 тона дневно на текстил, докато дънковият производител Bossa вече прави половината от тъканите си с поне 20% рециклирано съдържание.

"Епохата на Турция като фабричен под за масово, евтино производство приключва. Бъдещето ни е в циркулярността, регенеративното земеделие и бързото производство с висока добавена стойност", смята Мелъди Малек - мениджър бизнес развитие на Egedeniz Textile.

Предизвикателства

Най-сериозните проблеми, които среща турската индустрия, са инфлация от 30%, нарастващи заплати и валутна нестабилност. Това принуждава турските производители да търсят решения извън границите си.

Например, Taypa компенсира по-високите разходи чрез мащабни съоръжения в Египет и Алжир. "Египет се превърна в основната линия на защита срещу ценовия натиск", признава Карааарслан.

Очаква се сериозно влияние на сектора да окаже и споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия, което влиза в сила през 2027 година. Според експертите то ще намали митническите привилегии на Турция, докато Китай агресивно навлиза на европейския пазар, компенсирайки загубите си от американските мита.

Междувременно, Турция обръща поглед към американския пазар: "Ние не сме най-големите производители за САЩ, но американският пазар е нещо, от което Турция иска да заеме по-голяма част", ​​обяви председателят на Асоциацията на износителите на облекло в Истанбул. Въпреки че през 2025 г. страната е изнесла текстил и суровини на стойност 792 милиона долара за САЩ, митата (между 26% и 36% за различните текстилни продукти) остават съществена пречка.

Силната конкуренция принуждава турската текстилна индустрия да се преориентира от масово и евтино производство към по-устойчиво и висококачествено. Макар да запазва предимството на географското си местоположение, новите партньорски взаимоотношения с азиатските страни могат да окажат силен негативен ефект върху износа, което принуждава южната ни съседка да потърси нови пазари.