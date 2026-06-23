Стойността на произведената продукция в сектора на безалкохолните напитки в България достига 512 милиона евро през 2024 г. Това става ясно от анализ на Института за пазарна икономика, представен на 30-годишнината на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ).

При стойността на произведената продукция ръстът е 70% за последните 10 години, като показателите по този параметър средно на предприятие са значително по-високи от тези както за страната, така и за промишленото производство.

Производителността на компаниите от сектора на безалкохолните напитки за същия период е скочила над 2 пъти, а производителността на труда се е увеличила с 84 на сто. Добавената стойност е скочила с две трети за 10 години и вече е 185 милиона евро.

Инвестициите за 10 години са 1,3 милиарда евро, като от тях 243 милиона евро са се дълготрайни материални активи. Преките чуждестранни инвестиции надхвърлят милиард евро. В същото време износът е нараснал над три пъти.

Заетите са 4356 в 166 предприятия, като средната им заплата е нараснала със 123% за 10 години и остава над средната както за преработващата промишленост, така и за икономиката като цяло.

Друго важно развитие е в посока здраве и екология. Секторът първи в хранително-вкусовата промишленост у нас намали с 15% добавената захар, като още през 2020 г. надхвърли европейския призив за доброволни действия. В момента 63% от консумираните у нас газирани напитки не съдържат добавена захар, а при негазираните напитки имаме намаление с 14,5% за последните 4 години.

Освен това, към 2025 г. вече е достигната европейската цел от минимум 25% рециклирано съдържание в бутилките до 3 литра.