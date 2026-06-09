Образованието подготвя хора за свят, който вече не съществува, а организациите са изправени пред необходимостта да променят начина си на работа. Това заяви Вергиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point, по време на събитието Digital Summit.

По данни 65% от децата, които днес са в училище, ще работят професии, които все още не съществуват.

Това е реалността на прага на Индустрия 5.0, която изисква едновременна трансформация на три фронта - хората, образованието и организациите.

AI променя реалността

Изкуственият интелект променя начина, по който хората работят, вземат решения и взаимодействат с технологиите.

Според Вергиния Накова едно от най-големите предизвикателства пред образованието е, че продължава да подготвя хора за реалност, която се променя с безпрецедентна скорост.

Както Money.bg вече писа, цeли 99% oт бизнec pъĸoвoдитeлитe пo cвeтa oчaĸвaт мacoви cъĸpaщeния нa пepcoнaл, пpяĸo cвъpзaни c нaвлизaнeтo нa изĸycтвeния интeлeĸт в близĸo бъдeщe.

Kopпopaтивният cвят ce гoтви зa пълнo пpeнapeждaнe. Πoвeчeтo pъĸoвoдитeли вяpвaт, чe пpeпpoeĸтиpaнeтo нa paбoтaтa, зa дa ce вĸлючи aвтoмaтизaция, щe дoвeдe дo нaй-гoлямa възвpъщaeмocт нa инвecтициитe.

Според изпълнителният директор на Mission Point изкуственият интелект няма просто да автоматизира отделни задачи, а ще промени начина, по който са организирани ролите и отговорностите в компаниите.

Вместо противопоставяне между човек и технология, все по-често ще се изграждат хибридни екипи. В тях AI поема рутинните дейности, а хората се концентрират върху преценката, контекста, креативността и вземането на решения.

Какво е решението?

Икономиката в момента е на границата на преход от Индустрия 4.0, при която фокусът е върху машините и автоматизацията, към Индустрия 5.0, в която технологията служи на хората, а не ги замества, казват още от Mission Point.

"Технологията носи най-голяма стойност тогава, когато стъпва върху ефективна структура и организация. В противен случай компаниите рискуват просто да дигитализират хаоса", заяви още Накова.

Успешните компании ще бъдат тези, които имат ефективна структура и организация, ясни и работещи процеси и внедряват инструменти и автоматизации върху вече подреден процес.