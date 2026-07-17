Трилиони агенти с изкуствен интелект и фабрични роботи са напът да превърнат полупроводниците в най-голямата индустрия в света. Това прогнозира главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг.

Според него експлозивното търсене на компютърни технологии от страна на задвижвани от AI компании ще наложи безпрецедентно разрастване на производството на чипове в глобален мащаб, пише CGTN.

Прогнозите на Хуанг се сбъдват

Прогнозата е поредното смело твърдение на Хуанг за бъдещето на AI икономиката. По време на конференцията GTC през март той удвои очакванията си за търсенето на новите чип платформи Blackwell и Vera Rubin.

Тогава вдигна залога до най-малко 1 трилион долара до 2027 г.

Само няколко месеца по-късно, на друго събитие в Тайпе, Хуанг обяви изкуствения интелект за "генератор на БВП и основа на нова индустриална ера".

На годишното събрание на акционерите на Nvidia на 24 юни той окончателно провъзгласи старта на "ерата на полезния изкуствен интелект". Според него технологията вече излиза от фазата на експерименти и навлиза в масовото търговско производство.

Пазарът на полупроводници

Очаква се световният пазар на полупроводници да достигне 1,3 трилиона долара през 2026 г., което вече е голямо увеличение спрямо предходни години.

Инфлацията в сектора на паметта, водена от недостига и бума на AI, утроява приходите от този сегмент, според IDC.

Хуанг многократно е твърдял, че изчислителните изисквания на новите системи с изкуствен интелект изискват от 100 до 1000 пъти повече изчисления от по-ранните чатботове.

През януари в Давос, шефът на Nvidia каза пред главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк, че развитието на изкуствения интелект създава търсене в цялата икономика - от енергетиката и строителството до напредналото производство и облачните операции.