Нидерландската технологична компания ASML е на крачка от това да влезе в историята като първата европейска компания с пазарна оценка от 1 трилион долара, подкрепена от глобалния бум на изкуствения интелект, съобщава Ройтерс.

ASML е единственият производител в света на критично важното оборудване за производство на най-модерните микрочипове. Именно заради това се превърна в незаменим фактор в технологичната надпревара.

Анализатори посочват, че мащабните инвестиции в AI инфраструктура могат бързо да изстрелят пазарната капитализация на гиганта до недостигани досега на Стария континент нива.

Анализаторите очакват...

Внушителният скок от 60% в цената на акциите от началото на годината вече изстреля пазарната оценка на ASML до близо 700 милиарда долара.

Според Ройтерс, за да премине границата от 1 трилион долара пазарна капитализация, цената на акциите на технологичния лидер трябва да достигне около 2,600 долара за брой. Това е повишение с около 50% от сегашните нива.

Инвестиционните банки Barclays , Susquehanna и Bernstein вече повишиха своите 12-месечни ценови цели за компанията около този праг.

Гладът за AI продължава

Силните финансови резултати на ASML за второто тримесечие бързо промениха плановете на компанията. Благодарение на огромния глад за изкуствен интелект, по-рано този месец нидерландският гигант повиши финансовите си цели за 2026 г. и обяви, че ще разшири производството си.

ASML очаква нетни приходи до 45 милиарда евро за цялата 2026 г. Новите цели далеч надхвърлят досегашните очаквания на пазара, които уреждаха прогнозния диапазон между 36 и 40 милиарда евро.

С темпото, с което се развива изкуственият интелект, анализаторите са единодушни, че превръщането на ASML в първата европейска корпорация на стойност 1 трилион долара вече не е въпрос на "дали", а на "кога".