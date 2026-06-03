Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг излезе на сцената на Computex в Тайпе в компанията на Мат Мърфи - шеф на производителя на чипове Marvell Technology - и произнесе само едно изречение: "Дами и господа, следващата трилионна компания."

Пазарът реагира незабавно: акциите на Marvell скочиха с над 32% във вторник и достигнаха рекордните около 285 долара на брой, а пазарната капитализация на компанията се доближи до 254 милиарда долара.

Защо свързаността е новото бойно поле

Хуанг обясни логиката зад прогнозата си с думите: "Когато вземеш даден изчислителен проблем, разбиеш го на много части и ги разпределиш из целия център за данни, свързаността става от ключово значение." С това той очерта следващата фаза в технологичната надпревара: след изчислителната мощ, фокусът се измества към скоростта на пренос на информация между сървърите.

Marvell е точно в центъра на тази тенденция. Компанията проектира оптични мрежови чипове и персонализирани ускорители за изкуствен интелект, известни като XPU.

Центровете за данни вече формират около 76% от приходите й, а сред клиентите ѝ са Microsoft и Amazon. Nvidia укрепи партньорството с Marvell по-рано тази година с инвестиция от 2 милиарда долара.

От контролери за твърди дискове до гръбнак на AI инфраструктурата

Основана през 1995 г. в Санта Клара, Marvell изминава дълъг път от производителя на чипове за управление на твърди дискове до ключов доставчик на полупроводникови решения за облачни изчисления.

Попътно през 2007 г. тя става доставчик на Wi-Fi модула за първия iPhone.

Трансформацията ѝ е резултат от серия стратегически придобивания: Cavium през 2018 г. за процесори за центрове за данни, Avera през 2019 г. за персонализирани ASIC дизайни, и Inphi през 2021 г. за 10 милиарда долара - компания пионер в областта на оптичните цифрови сигнални процесори.

Именно последната сделка отвори вратата към пазара на високоскоростни оптични интерконектори, чието значение в епохата на AI е гигантско..

Силни резултати, амбициозни прогнози

Финансово Marvell демонстрира стабилен импулс. За първото тримесечие на 2026 г. компанията отчете приходи от 2,42 милиарда долара - ръст от 28% на годишна база - и печалба на акция от 0,80 долара, леко над консенсуса от 0,79 долара. "Отчитаме изключителни поръчки, свързани с изкуствения интелект", заяви Мат Мърфи.

Компанията е прогнозирала приходи от бизнеса с персонализирани чипове над 10 милиарда долара до финансовата 2029 г.

Въпреки ентусиазма, разстоянието до трилионния клуб остава значително - пазарната капитализация на компанията е многократно по-малка.

За сравнение, Nvidia в момента е най-скъпата компания в света с пазарна стойност от 5,5 трилиона долара. Миналия месец Samsung се присъедини към клуба на трилионните компании, наред с Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon, благодарение на неутолимия апетит за чипове.