Швейцарският хранителен гигант Nestlé ще прекрати до края на годината производството във фабриката си в Диошдьор, Североизточна Унгария. Там повече от 60 години се произвеждат сезонни шоколадови фигурки за марките Smarties, KitKat и Milky Bar.

От компанията посочват като причина за решението намаляващото търсене на този тип сезонни продукти. Производството на шоколадовите фигурки обаче няма да бъде прекратено, а ще бъде преместено към договорен производител във Великобритания.

Фабриката е открита през 1962 г., а през 1991 г. става част от производствената мрежа на Nestlé. Освен за унгарския пазар, тя произвежда изделия и за износ в над 20 държави. Въпреки това предприятието има сравнително лимитирано значение за бизнеса на компанията в страната. По данни на Nestlé то формира под 3% от приходите й в Унгария и по-малко от 1% от производствения й обем.

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Паралелно със затварянето на завода компанията е започнала преговори за продажбата му. Целта е той да бъде придобит от инвеститор, който да продължи производството на сладкарски изделия и да запази възможно най-много от служителите.

Засега Nestlé не съобщава колко работни места може да са засегнати.

От компанията уверяват, че шоколадовите фигурки ще останат на пазара. Единствената промяна за потребителите ще бъде мястото на тяхното производство.

Nestlé запазва останалите си производствени мощности в Унгария, включително завода за напитки в Серенч и фабриката за храни за домашни любимци Purina в Бюк, а централата й за страната остава в Будапеща.