Компаниите от индустрията на знанието в България изпреварват конкурентите си в региона, но в същото време държавата е необходимо да ускори своята работа съвместно с бизнеса в направления като инфраструктура и образование. Това подчерта в студиото на Money.bg председателят на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) Йордан Гинев.

"Индустрията се трансформира и вървим към индустрия с много по-голяма висока добавена стойност, индустрия с високи технологии, трансформация към дигитализация, навлизане на изкуствени интелект, промяна на бизнес модели, промяна на начин на ценообразуване към клиентите и в същото време промяна към изискванията за качеството и уменията на самите служители. Експертизата продължава да бъде основна и основополагаща, но в допълнение към това вече се забелязват изисквания към адаптивност на хората с навлизането на изкуственият интелект, адаптивност към промяна на начина по който те отчитат работното си време, адаптивност към новата реалност", посочи той.

По думите му високотехнологичните компании и центровете за изнесена дейност "със сигурност изпреварват конкурентите ни" в региона, като трансформацията около AI е започнала преди 3-4 години. Това обаче е част от по-голям сюжет, свързан със значимостта и конкурентоспособността на държавите в новата технологична среда: "Освен инвестициите и действията на самите компании, необходимо е цялата среда под някаква форма да се промени".

В този контекст Йордан Гинев посочи, че България продължава да има много добра интернет свързаност, но инвестициите в посока центрове за данни, гигафабрики за изкуствен интелект и подобен тип инфраструктура ще играе ключова роля. "Държавите, които имат тази ключова инфраструктура, много по-трудно биха били заменени и биха имали важна роля в дигиталната трансформация. Все още изоставаме и е необходимо да се работи много в тази посока - ръка за ръка бизнес и държава", категоричен беше председателят на AIBEST.

По думите му изоставането е видимо в сравнение с Гърция: "Гръцкото правителство е много добре позиционирано пред американските огромни инвеститори в тази посока".

В края на миналата година AIBEST поиска от държавата стабилност, прозрачност, предвидимост и реална ангажираност към проблемите на сектора. По думите на Гинев първото - стабилността, е факт, а също така "има разговор - нашите теми поне се припознават като едни от водещите в политическата програма на текущия кабинет", но е важно да се видят и конкретните действия и резултати.

В тази връзка от AIBEST получават "неясни и леко противоречиви сигнали" по отношение на бюджета за тази и следващата година: "Първоначално беше казано, че данъците няма да се вдигат, че ще се гонят евентуални оптимизации на държавната администрация, за да бъдат намалени взимането на заеми и този огромен бюджетен дефицит. Няколко седмици по-късно започна да се говори за евентуална промяна на данъчната политика, вдигане на максималния осигурителен праг и т.н. Това са противоречиви твърдения".

Източник: money.bg

Гинев посочи, че по отношение на инвестициите в таланти "не изоставаме, но по-скоро губим възможности". Това е свързано с адаптиране на образователната система по начин, който гарантира, че излизащите от нея са подготвени с ключовите умения за работа с изкуствен интелект. "Ние сме закъснели с тази промяна", подчерта той.

Какво трябва да умее днешният професионалист, за да има ясна кариерна перспектива? "В тази динамична среда някои от базовите качества стават все по-важни и по-значими. Може би специфичните умения в програмиране на даден език или говоренето дори на определения езици във времето под някаква форма биха загубили своята важност и ценност. От друга страна, възможността да бъдеш адаптивен към променящата се среда, да запазиш желанието си за обучение през целият период на кариерното си развитие, да бъдеш отворен към това, което се случва, ми се струват едни от най-подходящите качества", отговори Гинев.

AIBEST неотдавна представи на членовете си проучване за тенденциите на пазара на труда в индустрията на знанието в България. Те показват, че броят на служителите, които сменят работното си място, е намалял от близо 13% до 7%, като според председателя на организацията това показва, че компаниите вече не се борят толкова за спечелването на таланти, колкото за задържането им.

Целият профил на индустрията се променя като целта е позициониране във високия сегмент на услуги с много голяма добавена стойност, предоставяни от експерти: "Ако погледнем следващите 10-15 години, България няма как да бъде конкурент на дестинации, които са на ниски ценови равнища и с голям ресурс".

Затова и у нас на този етап няма данни за масови съкращения заради изкуствения интелект - даже и големите центрове за споделени услуги и изнесена дейност вече са по-нагоре по веригата и в резултат "изкуственият интелект по-скоро създава възможности, отколкото да е някаква заплаха", смята Йордан Гинев.

Цялото интервю можете да гледате във видеото!