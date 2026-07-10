Индустриалните империи рядко се сриват, защото внезапно забравят как да произвеждат добри продукти. Те отслабват, когато се появи конкурент, който успее да произвежда сравними продукти по-бързо, по-евтино и чрез икономически модел, който лидерът трудно може да повтори.

Преди десетилетие идеята, че Volkswagen може да се бори за индустриалното си оцеляване, би звучала невероятно. Групата беше оцеляла след дизеловия скандал, беше изградила едно от най-богатите автомобилни портфолиа в света и оставаше дълбоко вплетена в индустриалната, политическата и социалната архитектура на Германия.

Днес най-големият автомобилен производител в Европа обсъжда намаляване на моделната си гама с до 50%, свиване на производствения капацитет, десетки хиляди съкращения и дори затваряне на заводи в Германия. Това не е просто поредното корпоративно преструктуриране. Това е моментът, в който една от най-важните индустриални институции на Европа е принудена да признае, че бизнес моделът, който я направи успешна, вече не носи достатъчна възвръщаемост на капитала.

Днес Volkswagen предлага приблизително 150 моделни линии чрез своите марки Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Cupra и подразделението за лекотоварни автомобили. Планът на ръководството е да премахне до половината от тях, като едновременно намали броя на версиите, нивата на оборудване и техническите конфигурации. Целта не е просто да се продават по-малко автомобили.

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Целта е да се намали инженерната сложност, да се съкратят производствените цикли, да се премахне дублирането между отделните марки и капиталът да бъде насочен към моделите с най-висока възвръщаемост. Паралелно с това групата възнамерява да свие производствения си капацитет до около девет милиона автомобила годишно - приблизително толкова, колкото реално може да продава, вместо да поддържа индустриална структура, изградена за значително по-големи обеми.

Тази разлика е изключително важна. В миналото богатото продуктово портфолио беше символ на сила. То позволяваше на Volkswagen да присъства във всеки автомобилен сегмент, да разпределя разходите за платформите между множество марки и да използва огромния си мащаб, за да диктува условията на доставчиците. Днес същата тази структура създава дублиране, забавя вземането на решения и увеличава фиксираните разходи.

Компания със 150 моделни линии всъщност не управлява 150 автомобила. Тя управлява хиляди комбинации от двигатели, батерии, софтуерни архитектури, каросерии, компоненти и регулаторни изисквания за различните пазари. Сложността расте по-бързо от приходите, а всеки нов модел изисква инженеринг, сертификация, маркетинг, складови наличности и производствен капацитет. Volkswagen не намалява моделите си, защото изборът вече не е ценен. Намалява ги, защото допълнителната сложност вече не носи достатъчна възвръщаемост.

Финансовите резултати ясно показват защо постепенните мерки вече не са достатъчни. През 2025 г. Volkswagen реализира приходи от 321.9 млрд. евро, само малко под 324.7 млрд. евро година по-рано. Въпреки това оперативната печалба се срина с 53% - от 19.1 млрд. евро до едва 8.9 млрд. евро, а оперативният марж спадна до едва 2.8%.

Продажбите останаха близо до девет милиона автомобила, което показва, че проблемът не е в мащаба на бизнеса. Проблемът е, че този мащаб вече не генерира достатъчно печалба. Volkswagen продава почти същия брой автомобили, но печели значително по-малко от всеки евро оборот.

Точно тази цифра променя начина, по който трябва да се гледа на кризата. Компания с над 320 млрд. евро годишни приходи изглежда огромна и стабилна. Но приходите сами по себе си не поддържат една индустриална империя. Поддържа я възвръщаемостта върху капитала, необходим за генерирането на тези приходи. Маржът на Volkswagen се е свил повече от два пъти между 2021 и 2025 г., а премиум подразделенията също губят голяма част от историческата си рентабилност.

Porsche например отчете оперативен марж от около 1.1% през 2025 г. при приблизително 18% в годината на своето листване на борсата. Това показва, че натискът вече не засяга само масовите автомобили. Той достига и до сегмента, в който германските производители традиционно компенсираха по-високите си разходи чрез силата на своите марки.

Ръководството очаква оперативният марж да се възстанови до между 4% и 5.5% през 2026 г. Но дори това би останало далеч под дългосрочната цел от 8-10%. Подобно подобрение не би върнало икономиката на стария бизнес модел. То просто би осигурило повече средства за финансиране на преструктурирането, развитието на софтуер, инвестициите в батерии и следващото поколение електромобили. Разликата между марж от 2.8% и 8% може да изглежда малка, но върху приходи над 300 млрд. евро тя означава десетки милиарди евро оперативна печалба.

Китай е в центъра на тази трансформация. Дълги години страната беше не просто най-големият пазар на Volkswagen, а един от основните двигатели на печалбите на групата. Германският производител разчиташе на успешни съвместни предприятия, силна разпознаваемост на марката и пазар, в който германското инженерство носеше ценова премия. Този модел вече е нарушен.

Печалбите на Volkswagen в Китай са намалели с над 80% през последното десетилетие, а през 2025 г. компанията вече е изместена на трето място от BYD и Geely. Делът на чуждестранните производители на китайския автомобилен пазар е спаднал от 57% през 2020 г. до едва 32% през 2025 г.

Тези числа показват нещо много по-сериозно от обикновена загуба на пазарен дял. Volkswagen не губи клиенти само защото китайските производители предлагат по-евтини автомобили. Той губи позиции на пазар, който вече оценява автомобилите по различен начин.

Китайските потребители все повече избират според софтуера, свързаността, интелигентните асистиращи системи, скоростта на зареждане и честотата на обновяване на моделите. Качествената механика остава важна, но вече не е достатъчна, за да гарантира лидерство. Предимството, което десетилетия наред позволяваше на Volkswagen да доминира Китай, днес е само един елемент от много по-широко технологично предложение.

Именно затова обичайното обяснение, че китайските компании печелят единствено защото автомобилите им са по-евтини, е непълно. Цената е само видимото проявление на една много по-дълбока производствена система. Китайските производители изградиха по-кратки цикли на разработка, вертикално интегрирани вериги за доставки на батерии, далеч по-тясна интеграция между хардуер и софтуер и способност да обновяват моделите си със скорост, която традиционните европейски автомобилни производители трудно могат да достигнат. Делът на електромобилите в Китай нарасна от приблизително 1% през 2015 г. до около 45% през 2024 г., движен не само от държавните стимули, но и от реалното подобрение в качеството на продуктите, по-богатото портфолио и непрекъснатия спад в цената на батериите.

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Историческият паралел с японското предизвикателство към Детройт през 70-те и 80-те години е трудно да бъде пренебрегнат. Американските производители първоначално разглеждаха японските автомобили като евтина алтернатива, предназначена единствено за по-чувствителните към цената потребители. Това, което подцениха, не беше самият продукт, а философията на производството зад него. Предимството на Toyota не се изразяваше единствено в по-ниските разходи.

То произтичаше от производствената дисциплина, по-ниските складови наличности, непрекъснатото усъвършенстване и операционен модел, способен да осигурява по-високо качество с по-малко ресурси. Докато Детройт осъзнае, че конкуренцията вече не е в продукта, а в начина на неговото създаване, японският модел вече се беше превърнал в световен стандарт.

Днес Европа рискува да повтори същата психологическа грешка. Китайските автомобили все още често се определят като нискобюджетни конкуренти, въпреки че компании като BYD, Geely, SAIC и Chery все по-осезаемо задават темпото при скоростта на разработка, интеграцията на батериите и цифровото потребителско изживяване.

Предположението, че европейските марки автоматично ще запазят премиум позициите си единствено благодарение на историята и репутацията си, много напомня на убеждението, че американските потребители винаги ще предпочитат традиционните автомобили от Детройт. Историята показва, че силната марка може да забави индустриалната трансформация, но не може да обърне трайно икономическо предимство, основано на по-ниски разходи и по-бързи иновации.

Разликата днес е, че Китай вече не се конкурира само на вътрешния си пазар. Износът на китайски леки автомобили нарасна с около 80% на годишна база през юни 2026 г., достигайки приблизително 905 000 автомобила само за един месец. През първата половина на годината страната е изнесла над 4.4 милиона автомобила, а анализаторите очакват през цялата 2026 г. износът да нарасне с между 30% и 50%, като в следващите години може да достигне около 10 милиона автомобила годишно.

Това променя стратегическата позиция на Volkswagen по два начина едновременно. Компанията губи пазарен дял в Китай - пазарът, който години наред финансираше голяма част от печалбите на групата. В същото време китайските производители навлизат все по-агресивно в Европа - именно там, където Volkswagen има нужда от по-висока рентабилност, за да компенсира отслабването си в Азия. Конкурентният натиск вече не е ограничен географски. Той се премества от най-печелившия външен пазар на Volkswagen към неговата собствена индустриална крепост.

Разширяването вече не е само търговско. То постепенно става и производствено. SAIC вече обяви планове за изграждане на завод в испанската област Галисия с първоначална инвестиция от около 200 милиона евро и планиран капацитет от приблизително 120 000 автомобила годишно. Китайските компании все по-ясно осъзнават, че най-добрият начин да заобиколят европейските мита не е да намалят износа си, а да започнат да произвеждат директно в Европа.

За германските производители това е особено неприятна перспектива. Митата могат временно да ограничат вноса, но не могат трайно да защитят европейските заводи от конкуренти, които произвеждат на европейска територия с по-ефективна производствена система.

Оливер Блуме вече предупреди, че китайските компании изграждат едни от най-модерните автомобилни заводи в Европа, докато Volkswagen продължава да поддържа мощности, които работят далеч под оптималния си капацитет. Компанията трудно може да остане конкурентоспособна, когато фиксираните разходи се разпределят върху все по-малък брой произведени автомобили.

Именно затова ръководството обсъжда намаляване на производствения капацитет до около девет милиона автомобила годишно, евентуално затваряне на четири германски завода и съкращаване на до 100 000 работни места в световен мащаб - приблизително 16% от общата работна сила на групата.

Мащабът на подобно преструктуриране е исторически. Ако Volkswagen действително пристъпи към съкращаване на около 100 000 работни места, това би било приблизително два пъти повече от броя служители, които General Motors освободи по време на кризата през 2009 г.

Разликата е, че германската компания няма възможност да действа толкова бързо. Volkswagen не е просто автомобилен производител. Той е институция, в която икономиката, политиката и социалният модел на Германия са преплетени по начин, който прави всяка голяма промяна изключително трудна.

Трудовите представители контролират половината места в Надзорния съвет, а провинция Долна Саксония притежава блокиращ пакет акции, който ѝ дава право на вето по стратегически решения. Това е структура, създадена да защитава заетостта, регионалното развитие и дългосрочната индустриална стабилност.

В продължение на десетилетия този модел работеше отлично. Но когато една индустрия навлезе в период на структурна трансформация, същата тази система започва да забавя адаптацията. Завод, който има политическа логика, вече може да няма икономическа такава. Производствена линия, която запазва работни места, може едновременно с това да унищожава стойност за акционерите. Именно затова кризата във Volkswagen не е само конкурентна. Тя е сблъсък между икономическата реалност и политическата архитектура, върху която е изградена германската индустрия.

Това обяснява защо намаляването на моделната гама е сравнително лесната част от преструктурирането. Да се премахнат десетки модели може да бъде представено като рационализация на продуктовото портфолио. Да бъдат затворени заводи и съкратени десетки хиляди работници вече означава директен политически конфликт. Именно затова опростяването на продуктовата линия не е крайната цел. То е първата стъпка към много по-болезнена трансформация, която вероятно ще продължи години.

И тук се проявява една от най-повтарящите се закономерности в историята на капитализма. Активите, които изграждат лидерството в една индустриална епоха, често се превръщат в тежест в следващата. Огромната мрежа от заводи, доставчици, инженери и марки беше конкурентното предимство на Volkswagen в продължение на десетилетия. Днес същата тази структура затруднява адаптацията към свят, в който скоростта на разработка, софтуерът и батериите започват да имат по-голямо значение от традиционното механично инженерство.

Историята познава подобни примери. Kodak не изчезна, защото не успя да изобрети цифровата фотография. Напротив - именно тя разработи един от първите цифрови фотоапарати. Компанията се провали, защото икономическият ѝ модел остана зависим от печелившия бизнес с фотографски филми. Nokia не загуби лидерството си, защото забрави как се произвеждат мобилни телефони. Загуби го, защото конкуренцията се премести от хардуера към софтуерните екосистеми.

Intel дълго време доминираше благодарение на производствените си мощности, но новата структура на полупроводниковата индустрия постепенно прехвърли стойността към специализираните производители и дизайнерите на чипове. Във всички тези случаи проблемът никога не беше липсата на инженерни способности. Проблемът беше, че компаниите продължаваха да оптимизират модела на вчерашния ден, докато конкурентите вече изграждаха икономиката на утрешния.

Volkswagen днес се намира в подобна ситуация. Компанията трябва едновременно да финансира разработката на електромобили, нови софтуерни платформи, батерийни технологии и системи за автономно управление, докато все още поддържа огромната инфраструктура на бизнеса с двигатели с вътрешно горене.

Тя трябва да намалява разходите в Германия, без да разруши социалния модел, върху който е изградена. Трябва да възстанови позициите си в Китай, като все по-често разчита именно на китайски технологични партньори. Инвестицията във XPeng и съвместните разработки с местни производители ясно показват, че Volkswagen вече осъзнава, че не може сам да развива всички ключови технологии със скоростта, която пазарът изисква.

Само по себе си това не е слабост. Много големи компании успешно преминават през технологични преходи именно чрез партньорства. Истинският риск е друг. Ако Volkswagen остане зависим от външни партньори за технологиите, които определят потребителското изживяване, но продължи да носи високите капиталови разходи и тежката индустриална структура на стария модел, компанията може да запази мащаба си, но постепенно да изгуби способността си да генерира висока възвръщаемост върху капитала.

Именно затова ниската оценка на Volkswagen не трябва автоматично да се възприема като инвестиционна възможност. Акциите се търгуват близо до нивата си отпреди повече от десетилетие, а коефициентът цена/балансова стойност остава необичайно нисък. Подобни оценки могат да означават силно подценяване. Но могат да означават и нещо много по-неприятно - че пазарът вече не вярва, че активите на компанията ще могат да носят същата възвръщаемост, която са носили в миналото.

Един завод има стойност само ако произвежда конкурентни продукти при конкурентни разходи. Ако производственият капацитет е прекалено голям, технологиите се променят, а маржовете се свиват, счетоводната стойност на активите постепенно губи значението си.

Тук се намира разликата между класическата стойностна инвестиция и стойностния капан. Циклично евтините компании обикновено страдат от временен спад на печалбите. Структурно евтините компании са евтини, защото инвеститорите вече не вярват, че икономиката на бизнеса им ще се възстанови до предишните си нива.

Именно между тези две интерпретации се намира Volkswagen днес. Оптимистите вярват, че по-малко модели, по-ниски разходи и по-ефективно производство ще възстановят рентабилността. Скептиците смятат, че това ще забави проблема, но няма да върне конкурентното предимство, което компанията вече е започнала да губи.

Най-важният извод е, че намаляването на разходите и създаването на ново конкурентно предимство не са едно и също. Премахването на нерентабилни модели може да подобри маржовете. Затварянето на заводи може да увеличи натоварването на останалите мощности. Съкращаването на персонал може да намали фиксираните разходи. Но нито една от тези мерки сама по себе си не създава по-добър софтуер, по-конкурентна батерия или по-привлекателен автомобил за китайските потребители. Преструктурирането може да купи време. То не може да замени иновацията.

Volkswagen все още разполага със значителни предимства - световноизвестни марки, глобална дистрибуторска мрежа, огромен инженерен потенциал, стабилни финансови ресурси и силно присъствие в Европа. Компанията не се намира пред непосредствен риск от фалит. Но вече е изправена пред много по-труден въпрос: дали ще успее да остане индустриален лидер с висока възвръщаемост, или постепенно ще се превърне просто в много голям производител с все по-слаби маржове и намаляващо стратегическо значение.

Именно това е истинският смисъл на решението да бъдат премахнати до половината модели. То е признание, че мащабът сам по себе си вече не създава стойност. В продължение на десетилетия Volkswagen изграждаше империята си върху убеждението, че всеки нов модел, всяка нова марка и всеки нов пазар увеличават икономическата ефективност на групата. Днес реалността постепенно се обръща. Всяко допълнително ниво на сложност изисква повече капитал, забавя адаптацията и намалява гъвкавостта.

Китай не побеждава Volkswagen просто защото произвежда по-евтини електромобили. Той променя самата икономика на автомобилната индустрия. Не се опитва да играе играта на Volkswagen по-добре. Създава нова игра, в която скоростта, софтуерът, батериите и ефективността на капитала са поне толкова важни, колкото механичното инженерство и вековната история на марката.

Историята никога не наказва индустриалните лидери, защото внезапно започват да произвеждат лоши продукти. Наказва ги, когато продължат да усъвършенстват модела на вчерашния ден, докато конкурентът вече изгражда икономиката на утрешния. Най-голямата заплаха за Volkswagen не е BYD, Geely или Chery. Най-голямата заплаха е убеждението, че кризата може да бъде решена основно чрез съкращения и намаляване на разходите.

Разходите могат да бъдат намалени. Моделите могат да бъдат премахнати. Заводите могат да бъдат затворени. Но нито една от тези мерки сама по себе си не създава ново конкурентно предимство. Бъдещето на Volkswagen няма да бъде определено от това колко успешно компанията ще намали размера си. То ще бъде определено от това дали ще успее да изгради изцяло нов модел на създаване на стойност. Именно тогава преструктурирането престава да бъде счетоводна операция и се превръща в истинска индустриална стратегия. Това е изпитанието, пред което днес е изправен не само Volkswagen, а и цялата европейска автомобилна индустрия.

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