Извън пристанищния град Танжер, върху 500 хектара бивша земеделска земя, никнат на бързи обороти заводи на китайски фабрики на авточасти. Индустриалната зона Tanger Tech City вече приютява близо дузина китайски фирми, произвеждащи гуми, спирачки и батерийни компоненти. Заводът на Sentury Tire работи. BTR New Material Group - най-големият доставчик на батерийни аноди в света, строи свой.

APG, китайски производител на спирачки, планира да открие съоръжение за 70 милиона долара в зоната още тази година, пише в свой материал Financial Times.

Но Tanger Tech е само видимата част. В Кенитра на северния атлантически бряг батерийният производител Gotion High-Tech, в чийто капитал Volkswagen притежава 25%, строи гигафабрика за 1,3 милиарда долара. В Джорф Ласфар вече работи завод за 2 милиарда долара на съвместното дружество COBCO - между китайската CNGR Advanced Materials и марокански инвеститори, с капацитет за прекурсорни материали за литиево-йонни батерии за около 1 милион електромобила годишно.

Китайски компании са инвестирали около 6 милиарда долара в марокански заводи от времето на пандемията насам. И в Брюксел определено са притеснени - включително защото е трудно да отговорят ефективно на евентуално заобикаляне на наложените на Пекин мита.

Защо точно Мароко

Привлекателността на страната се гради на няколко взаимно усилващи се предимства. Мароко има споразумение за свободна търговия с ЕС и не налага ограничения върху китайски стоки, което превръща страната в платформа за безмитен достъп до европейските пазари.

Добавете близост до Европа, едни от най-големите световни запаси от фосфати - ключов материал за батерии, и развит автомобилен сектор. За китайските компании пакетът включва и петгодишна данъчна ваканция, млада работна ръка и зелени енергийни ресурси, намаляващи задълженията им по европейския въглероден данък.

От присъединяването на Мароко към Инициативата "Един пояс, един път" на Китай през 2017 г. китайските инвестиции се ускоряват в соларна енергетика, производство на батерии и вериги за доставки на електромобили. След пандемията посещенията на китайски делегации са буквално по няколко на седмица.

Според последната оценка на Африканската банка за развитие Мароко вече е водещата индустриална икономика на континента - досегашният безспорен лидер ЮАР остава на второ място.

Дилемата на Брюксел

Марокански официални представители отхвърлят обвиненията, че се превръщат в китайски "троянски кон", напомняйки, че износът за Европа трябва да отговаря на стриктни правила за произход - стоките изискват "съществена местна трансформация" преди да получат безмитен достъп до ЕС.

Търговският министър Рияд Мезур заяви в края на 2025 г., че страната очаква "пълна верига на добавена стойност" за до 500 000 електромобила годишно до края на 2026 г.

За еврокомисаря по търговията Марош Шефчович обаче инвестициите представляват "пренатоварване" на китайски свръхкапацитет през трети пазари. "Това се превръща в огромен, огромен проблем за европейската икономика", предупреди Шефчович пред Financial Times.

Брюксел вече действа. През март 2025 г. Европейската комисия наложи изравнителни мита до 31,4% върху алуминиеви джанти от Мароко, след като разследване установи, че продуктите са субсидирани едновременно от Рабат и от китайската инициатива "Пояс и път". Натрупани върху антидъмпинговите мерки от 2023 г., общите тарифи за някои износители надхвърлят 40%.

Случаят с джантите се разглежда като модел за по-широко прилагане. Пет големи столици на ЕС настояват Комисията да ускори налагането на нови мита, а Шефчович подготвя наказателни тарифи и върху китайски химикали и машини.

Ахмад Абудух от Chatham House предупреждава, че Китай може да "доминира над цялата вертикална верига" - от преработката на фосфати за батерии до пристанищната инфраструктура. "Именно това тревожи ЕС и е основание за тревога", посочи той.

Проблемът е, че Мароко е дълбоко вградено и в европейските автомобилни вериги. Renault и Stellantis управляват там големи заводи. ЕС е най-големият търговски партньор на страната - поглъща една трета от износа й, оценен на над 26 милиарда евро за 2025 г., като над половината идват от машиностроенето и транспортния сектор.