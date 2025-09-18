Китайската Gotion High-Tech ще инвестира $5,6 милиарда в изграждането на гигафабрика за батерии в Мароко. Проектът, разположен в индустриалната зона на Кенитра, ще бъде сред най-големите в Северна Африка. Очаква се съоръжението да заработи през третото тримесечие на 2026 година, пише energynews.

Новото производство ще има капацитет до 100 GWh годишно - достатъчен за батериите на близо 2 милиона електромобила. Това го превръща в ключова стъпка за амбициите на Мароко да се наложи като регионален център за автомобилната индустрия, пише изданието.

Батерии за електромобили... от въглища

Инвестицията обаче поставя страната пред енергиен парадокс. Производството на литиево-йонни батерии е силно енергоемко. По данни на Международната енергийна агенция са нужни между 50 и 65 kWh електроенергия за създаването на 1 kWh батериен капацитет. При пълно натоварване фабриката може да консумира няколко тераватчаса годишно.

Това, оказва се, "заема" значим дял от настоящото енергийно производство на Мароко. А то остава доминирано от изкопаемите горива.

Източник: Gotion High-Tech

През 2023 г. близо 2/3 от произведените 43 TWh електроенергия идват от въглища. Следващият по важност източник е природният газ. Това дава сериозни основания на експерти да се съмняват доколко устойчиво ще бъде производството на батерии. Продукт, чиято цел е в крайна сметка да намалява въглеродните емисии в транспорта, а и като цяло.

Заводът на Gotion приоритетно ще снабдява международни автомобилни гиганти, вече стъпили в Мароко - Renault и Stellantis. Освен това ще насочва продукция към европейските и близкоизточните пазари.

Автомобилната индустрия се позиционира като водещ износен сектор за африканската страна - само през 2023 г. тя е генерирала над $14 милиарда, показват официални данни.

Европейски регулации и ВЕИ цели

Гигафабриката се изгражда в момент на нарастващи регулаторни изисквания. От август 2025 г. новият регламент на ЕС за батериите налага стриктни стандарти за устойчивост и проследимост. Затова и очакванията са, че производство в държави, в които доминират изкопаемите горива, може да се сблъска с предизвикателства при достъпа до европейския пазар.

От друга страна, Мароко цели да постигне 52% дял на възобновяемата енергия в инсталирания капацитет до 2030 г. И полага сериозни усилия в тази посока - около 37-40% от електропроизводството идва от слънце, вятър и вода.

В краткосрочен план обаче това не е достатъчно, за да покрие нуждите на индустрии с висока енергийна консумация като производството на батерии.