Ако в началото на конфликта в Украйна и след въвеждането на санкциите мнозина западни лидери очакваха руската авиоиндустрия да се приземи, то днес нещата стоят на отсрещната страна. Военната машина на Москва не само оцеля, но и превключи на нова скорост.

Според изчисления на Bloomberg само за последната година руската военна индустрия е успяла да удвои производството си на безпилотни летателни апарати и бойни самолети.

Все повече дронове във въздуха

От началото на годината до момента Русия е изстреляла десетки хиляди далекобойни дрона срещу Украйна. Интензивността на нападенията бележи безпрецедентен рекорд, а броят на безпилотните апарати расте с всеки изминал месец.

Руската авиоиндустрия е отчела ръст от 117% на годишна база през април. Основен двигател остават много по-евтините дронове, показват данни на Федералната статистическа служба. Цифрата е далеч от прогнозния ръст от 68% - почти двойно.

Източник: GettyImages

Само през май Русия изстреля рекордните над 8 000 апарата с голям обсег. Изстреляни са и над 200 ракети.

Амбиции

Мащабите на тази мобилизация се виждат най-ясно в официалните цифри и доклади на разузнаването в Киев. От тях става ясно, че само за първите четири месеца на 2026 г. руската авиопромишленост е увеличила производството си с почти 80%.

Руският президент Владимир Путин вече цитира цифра от 1,4 милиона дрона, произведени през 2024 г. Но това е било само загрявка. За настоящата 2026 г. Кремъл планира да произведе над 7 милиона дрона с видимост от първо лице (FPV).

Към тях заводите подготвят и 7,8 милиона бойни глави за различни видове безпилотни летателни апарати.

От 2022 г. насам, и въпреки западните санкции, руските сили са получили над 60 бойни самолета Су-34 и Су-35. Тази информация споделя Сам Крани-Еванс, военен анализатор в Кралския институт на обединените сили. В докладите се вижда и бройка от 12 нови самолета от най-модерния руски изтребител Су-57.

Откъде идват парите?

Страната отделя над 10% от своя БВП за отбрана и сигурност, което е около 40% от целия държавен бюджет. Това е най-високото ниво от времето на Съветския съюз насам.

А освен държавните пари, в Русия масово се развиват доброволчески и регионални фондове, които купуват китайски компоненти и сглобяват дронове в училища и читалища.

Източник: t.me/ brechalov

Страната продължава да генерира милиарди долари месечно от продажба на нефт и природен газ на Китай, Индия и др. Money.bg вече писа за т. нар. "Сенчест флот", който снабдява страните от Глобалния юг.

Москва все по-често интегрира евтини чипове с AI в дроновете си. Пилотът само насочва към целта, а в последните метри изкуственият интелект я довършва сам, дори ако сигналът с оператора бъде прекъснат. За тази тактика на бойното поле писа BBC преди време.