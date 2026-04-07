Руската държавна авиокомпания "Аерофлот" очаква да получи до 2030 г. общо 108 произведени в Русия граждански самолети за средни разстояния МС-21. Това става ясно от документи, подготвени за среща между руския президент Владимир Путин и главния изпълнителен директор на авиокомпанията Сергей Александровски, пише ТАСС.

Както е отбелязано в документите, Стратегията за развитие на "Аерофрот" до 2030 г., актуализирана през 2025 г., включва като основна цел оперативно развитие, като същевременно се гарантира финансова ефективност и устойчивост.

Авиокомпанията планира да продължи да увеличава пътникопотока си, след като започне да попълва флота си с нови самолети.

Предвижда се "сключване на договори и ефективно използване на произведени в страната самолети МС-21, като същевременно се гарантира високо качество на продукта - превозвачът планира и е готов да въведе в експлоатация 108 нови произведени в страната самолета до 2030 г.", се казва в документите.

Александровски коментира малко по-рано, че "Аерофлот Груп" планира до 2033 г. да получи 200 произведени в Русия самолета МС-21.

Ще припомним, че в края на миналата година стана ясно, че настоящата дължина на полета на руския самолет МС-21 - първите самолети от който би трябвало да бъдат произведени тази година - до голяма степен покрива потребностите на руските авиокомпании, тъй като 80% от пътническия трафик в страната е по маршрути с дължина до 3000 км. Това съобщиха тогава за ТАСС от държавната корпорация "Ростех".

Максималната дължина на полета на самолета МС-21 в двукласна конфигурация ще бъде до 3830 км, според проектните характеристики представени от Обединена авиостроителна корпорация (ОАК, структура на "Ростех"). Тази конфигурация е проектирана за 175 пътници.

Първоначално прогнозната дължина на полета на самолета е била планирана за 5100 км, но показателят - както стана ясно преди няколко месеца - е намален с около 1200 км. Максималното тегло на самолета при излитане е проектирано за 85 тона.