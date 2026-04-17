Европейският съюз изготвя нов план за справяне с надвисналата криза в доставките на реактивно гориво и за максимизиране на производството на рафинерии, съобщават световните агенции, цитирайки официални лица от Брюксел.

Европейските авиокомпании предупредиха за недостиг на реактивно гориво в рамките на няколко седмици в резултат на войната в Иран, което ще наруши пътуванията преди лятото. Европа е по-зависима от вноса на реактивно гориво, като около 75% от него идва от Близкия изток, отколкото от всяко друго транспортно гориво.

От следващия месец Европейската комисия ще въведе картографиране на капацитета за рафиниране на петролни продукти в целия ЕС и ще въведе мерки, "за да се гарантира, че съществуващият капацитет за рафиниране се използва и поддържа напълно", се казва в проектопредложение, видяно от Reuters.

Брюксел работи и по мерки, насочени към доставките на реактивно гориво, но те все още са в процес на разработка, казаха официални лица, запознати с предложенията. Комисията отказа да коментира проектоплановете, които трябва да бъдат публикувани на 22 април.

Цените на реактивното гориво се покачиха рязко след блокирането на Ормузкия проток и европейските авиокомпании предупреждават за повишаване на цените, анулиране на полети и приземяване на самолети, ако войната не приключи скоро.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в коментар, излъчен вчера, че войната с Иран може скоро да приключи, като призова света да внимава за "два невероятни дни", докато американските сили, наложили блокада, връщаха кораби, напускащи иранските пристанища.

Недостигът може да засегне летния сезон

Авиокомпаниите се подготвят за потенциален недостиг на гориво, като Международната агенция по енергетика прогнозира недостиг на гориво за реактивни двигатели до юни, ако регионът може да замени само половината от доставките, които обикновено получава от Близкия изток.

Увеличеният внос от Африка и САЩ е малко вероятно да компенсира напълно спада, докато консорциумите за обработка на гориво, които захранват летищата, не винаги поддържат дългосрочни запаси, казват анализатори, а много летища не поддържат големи запаси. Някои летища предупредиха за недостиг в рамките на три седмици, ако Ормузкият проток остане затворен за доставки на гориво.

Тъй като вътрешното производство на петрол се е свило и правителствата се стремят да преминат към по-чисти енергийни източници, капацитетът за рафиниране на Европа е намалял през последните години.

От МАЕ обявиха този месец, че много европейски рафинерии вече работят с максимален капацитет за производство на реактивно гориво.

"Нашите доставчици (на реактивно гориво) променят прогнозните си прозорци и вече не са склонни да дават перспектива за времеви прозорец, който надхвърля един месец", заяви Грация Витадини, главен технически директор на Lufthansa, пред Reuters във Франкфурт тази седмица.

Говорител на лондонското летище Хийтроу заяви, че последиците от войната все още не са засегнали дейността му, въпреки че следи ситуацията. Не се очаква предложените правила на ЕС да засегнат Великобритания, която е извън блока от 27 членове.

Запасите от реактивно гориво варират в Европа

Доставките на реактивно гориво са силно неравномерни в Европа. Испания има осем рафинерии и е нетен износител на реактивно гориво, докато вносът покрива повече от 60% от търсенето във Великобритания.

Европейските авиокомпании поискаха от ЕС да подобри мониторинга на доставките на реактивно гориво и да обмисли съвместно закупуване на керосин. Регионът на ОИСР Европа, който включва страни от ЕС, както и други като Великобритания и Норвегия, внася повече от 30% от реактивното си гориво, показват данни на МАЕ, като по-голямата част преминава през пролива.

ЕС изисква от своите членове да поддържат 90-дневни аварийни петролни резерви като буфер срещу шокове в доставките. Това не включва специфично изискване за реактивно гориво, въпреки че страните могат да го отчитат и други петролни продукти към своите запаси.