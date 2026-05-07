Съюзът на международните превозвачи (СМП), съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ) и други представители на бранша ще протестират утре в центъра на София с искане за "намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании и спирането на над 20% от транспортните средства в страната", става ясно от официално съобщение.

Недоволството е причинено от високите цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и на горивата.

Демонстрацията е подкрепена от КРИБ, както и от 78 мотоклуба от страната.

БАСАТ и преди дни се оплакаха, че цените на "Гражданска отговорност" през миналия месец са се повишили с между 70% и 300% след забраната, която Комисията за финансов надзор наложи на "ДаллБогг Живот и Здраве" да издава нови полици.

Останалите застрахователни компании обясняват промяната на цените с въвеждането на системата "бонус-малус", която при водачите с нарушения води до оскъпяване.

"Настояваме КФН и КЗК да преустановят пасивността си и да започнат да изпълняват своите законови функции. Секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка "Гражданска отговорност", което буди сериозни съмнения за картелни практики. Изискваме незабавна проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики, които водят до изтичане на български капитали към чужди юрисдикции и риск от масови фалити", пишат организаторите на протеста.

Факт е, че от седмица КФН и Комисията за защита на конкуренцията проверяват застрахователния пазар именно във връзка със сигналите за едновременно поскъпване на ГО.

По отношение на горивата още в началото на април бяха предложени мерки, които включваха 18 милиона евро за междуселищните автобуси и 50 млн. евро за тежкотоварните превози заедно и с други действия на държавата, които да смекчат удара заради войната в Близкия Изток.

Служебният транспортен министър Корман Исмаилов се обяви за координирани кризисни мерки за транспортния сектор на ниво ЕС.

"Настояваме за адекватна държавна подкрепа, която да минимизира инфлационния шок от енергийната криза. Докато в други държави от ЕС вече се прилагат работещи механизми в помощ на бизнеса, у нас секторът получи единствено празни обещания", подчертават организаторите на протеста.