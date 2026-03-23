Българският застрахователен пазар продължава да се развива, но остава силно зависим от задължителните застраховки, особено в сегмента на моторните полици. В същото време именно доброволните застраховки са тези, които могат да донесат най-голям ръст в следващите години. Това заяви в студиото на Money.bg Крум Крумов, изпълнителен директор на ЗД "Бул Инс".

30 години на пазара

По думите на Крумов 30-годишното присъствие на компанията на българския пазар е сред основните фактори за доверието на клиентите.

"Бул Инс е компания с традиции и разпознаваемост, които ни дават предимство сред клиентите. За 30 години сме обслужили хиляди клиенти и изградили доверие, което се предава и на новите ни служители", посочи той.

Фактът, че дружеството е с български корени, също има значение за позиционирането на пазара, тъй като част от клиентите предпочитат компания, която познава местната среда и работи дългосрочно в страната. В същото време конкуренцията с международни групи остава силна и налага непрестанно развитие и надграждане на продуктите и услугите.

Крумов припомни, че най-голям дял в дейността на компанията продължава да заема моторното застраховане, което формира около 90% от портфейла. Значителна част от премийния приход идва от задължителната застраховка "Гражданска отговорност", а останалата - от доброволни продукти като КАСКО и комбинирани полици. "Това е нашата ниша, където имаме най-силно присъствие и най-голям опит", заяви той.

По отношение на промените в нагласата на българския клиент, Крумов бе доста категоричен:

Не мога да кажа, че мисленето на хората за застраховането се е променило значително.

Младото поколение използва онлайн услугите на 100%, но застрахователното проникване като цяло не е нараснало."

В доброволните застраховки на МПС дружеството предоставя възможност за гъвкави решения и стимули за клиентите. "Нашият продукт "Хит-КАСКО" стимулира изрядните водачи - петата вноска на премията не се дължи, ако няма настъпили щети, и автоматично се прилага като бонус за следващия период", поясни Крумов.

Той посочи, че компанията предлага и лимитирани полици за по-стари автомобили, при които покритието се съобразява със стойността на превозното средство. При настъпване на събитие обезщетението се изплаща според реалното състояние на автомобила преди инцидента, което позволява защита и на автомобили с по-ниска стойност.

Потенциалът на незадължителните застраховки

Крумов подчерта, че българският пазар остава силно концентриран в задължителните застраховки, докато доброволните продукти все още имат ниско проникване.

Компанията предлага имуществено застраховане, полици за пожар и природни бедствия, както и застраховки за бизнеса, като интересът към тях постепенно се развива.

"Големият потенциал е именно в незадължителните застраховки - имущественото застраховане, пожарните и природните бедствия, както и застраховките за бизнеса", категоричен бе експертът, като насочи вниманието към големите индустриални обекти, които обаче са "предимно държавна собственост и при тях задължително се минава през Закона за обществените поръчки."

По отношение на имущественото застраховане, той изрази съжаление, че само около 10% от имотите в страната са застраховани, въпреки че около 85% от населението притежава собствено жилище.

Крумов очерта потенциална възможност "да се направи един задължителен пул.

Държавата да ангажира всички собственици на недвижими имоти да се застраховат, а застрахователите да се обединим и да направим общ пул.

По този начин цената би била сравнително ниска, ще има възможност за добро презастрахователно покритие и това ще стимулира собствениците да защитят имуществото си", обясни гостът.

Дигитализацията променя сектора

Технологиите са част от съвременния свят, затова и вече са неизменно във всички процеси в застраховането - от продажбата на полици до обработката на щети и изплащането на обезщетения, подчерта той. "Електронното издаване на полици, онлайн обработката на щети и превеждането на обезщетения по банков път значително съкратиха времето за обслужване и улесниха клиентите", подчерта Крумов.

Въпреки това дигиталните решения не могат напълно да заместят личния контакт. "Чат-ботовете могат да заместят част от общуването, но клиентите оценяват човешкото присъствие, индивидуалното внимание и компетентния съвет", посочи той. Крумов добави, че технологиите ускоряват процесите, но окончателните решения в застраховането продължават да изискват опит и професионална "човешка" преценка.

Застрахователният пазар остава силно конкурентен, призна Крумов, но "лоялността се гради чрез доверие, прозрачни условия и бързо обслужване на щети".

Той даде пример, че компании с по-ниски цени, но без стабилност, често разочароват клиентите, което доказва, че паричната равностойност сама по себе си не е достатъчен фактор в застраховането.

Социална отговорност и бъдеще

Бул Инс активно участва в кампании за безопасност на движението и инициативи за намаляване на последствията от инциденти и природни бедствия, подчерта експертът.

Нашата мисъл е, че човешкият живот е незаменим. Превенцията е важна, защото последствията от инциденти често са тежки и оставят дълготрайни последици", заяви Крумов.

Що се отнася до перспективите, "застрахователният пазар ще се развива неминуемо и се надявам, че ще има ръст на премийните приходи във всички сектори.

Навлизането на технологиите и дигиталната ера вече дава отражение и се надявам, че всичко това ще дърпа пазара в положителна посока", категоричен бе гостът.

Той изрази увереност, че предстои по-бързо развитие в следващите години и че компанията ще запази традиционното си място на пазара. "Технологиите ще ускоряват процесите, но човешкият фактор остава ключов. Нашата цел е да комбинираме традицията с иновациите и да даваме сигурност и спокойствие на клиентите", допълни още Крумов.

