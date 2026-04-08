Здравното застраховане се утвърждава като един от най-динамично развиващите се сегменти на българския пазар, движен както от променящите се нагласи на потребителите, така и от нарастващата роля на работодателите. Това коментира в студиото на Money.bg Ивана Димова, генерален мениджър на Uniqa България.

По думите на Димова ръстът в здравното застраховане не е краткосрочна тенденция, а резултат от процеси, които се развиват от години.

"COVID пандемията даде така тласък на това човек да се замисли за здравето си, което всъщност му дава основно спокойствие във всяко начинание и в самия му житейски път", посочи тя. Този ефект се засилва и от примера на други европейски държави, където допълнителното здравно застраховане е естествено продължение на публичния модел.

Според нея все повече български потребители търсят възможност "освен основния пакет, който предлага Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), да надградят с допълнително здравно застраховане".

Ролята на работодателите

Промяната не идва само от индивидуалните потребители. Бизнесът също започва да възприема здравното застраховане като ключов инструмент за привличане и задържане на кадри.

"Има промяна и в мисленето на работодателите. От една страна това е грижа и протекция за своите служители", подчерта Димова. Тя допълни, че този тип застраховки все по-често се разглеждат като социална придобивка, която носи реална добавена стойност.

Димова изброи и конкретни ползи - от записване на часове и препоръки до завеждане на щети онлайн и бързо възстановяване на разходи.

Тя обърна внимание и на развитието на телемедицината, благодарение на комбинацията от дигитализация и допълнително здравно осигуряване. "Това една новост за нашия пазар, която позволява директно клиентът онлайн да направи консултация, без физически да се среща със специалистите", поясни експертът.

Сериозен проблем на българския пазар остава фактът, че страната ни остава сред страните с най-висок дял на доплащане за здравни услуги. Факт, който според Димова изисква системно решение.

"Процентите са около 36 - които всеки гражданин плаща от джоба си. Това наистина е най-високата стойност в Европейския съюз", подчерта тя. Според нея изходът е в по-тясно сътрудничество между държавата и частния сектор.

А решението е по модела на допълнителното пенсионно осигуряване "държавата да си предостави основния пакет, а пък ние като застрахователи да надграждаме този пакет с нашите услуги".

Гостът в студиото подчерта, че подобни решения вече съществуват в Европа и могат да бъдат адаптирани.

"В момента се проучват най-различни модели - в Германия, във Франция, на скандинавските страни, по-конкретно в Швеция. Има много добри практики", посочи тя. Въпреки това, конкретен срок за реформа трудно може да бъде посочен. "Със срок категорично не мога да се обвържа, защото многократно назад във времето такива инициативи са започвали и не са били доведени до край", призна Димова.

В страната, напълно разбираемо, съществува неравномерно покритие на здравното застраховане по региони. С предимство са големите градове, докато по-малките населени места изостават.

Все пак обаче се наблюдава положителна тенденция. "Все повече дори и малки и средни предприятия (МСП) търсят тази услуга", като според Димова "това е естествен процес, който ще се задълбочава с времето".

Интерес към комбинирани и инвестиционни продукти

За да отговори на търсенето на клиентите, които търсят удобство, Uniqa България предлага застраховка, която обединява няколко продукта в едно. "Застраховка за всеки джоб в себе си съчетава основните покрития на няколко вида застраховки - домашно имущество, КАСКО, гражданска.

Важно е обаче клиентът да е добре информиран и подготвен, че лимитите и самите покрития са по-ограничени, сравнявайки с това да си купи човек или клиент самостоятелно решение", подчерта Димова.

Компанията отчита и засилен интерес към инвестиционно-застрахователните продукти. "Последният ни транш беше буквално изкупен за 2 седмици", разказа Ивана Димова. Основното предимство е сигурността на вложението, която обаче е комбинирана с потенциална доходност.

Какво трябва да знаят клиентите

Един от най-честите проблеми според експерта е липсата на яснота какво точно покрива застраховката. Тя даде пример с денталното лечение, където различните пакети имат различни лимити, което често води до недоразумения. Затова според нея е ключово клиентите да бъдат добре информирани още при избора на продукт.

В по-широк план основен казус остава ниската застрахователна култура в страната. "Клиентите са така свикнали да се грижат само за колите си, а има много други неща, за които биха могли да се застраховат", отбеляза Димова.

Въпреки предизвикателствата обаче, тя остава оптимист за развитието на сектора. Според нея ключова роля ще имат както медиите, така и сътрудничеството между държава и бизнес.

"Искрено се надявам това да се превърне наистина в обща цел - на медии, държава и застрахователи", заключи Ивана Димова.

