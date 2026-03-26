"Нашата сила се крие в диверсификацията ни: всички клиентски сегменти и региони допринесоха за отличните ни резултати през 2025 г. Австрия е изключително стабилна основа за УНИКА като Група, а много добрата ни позиция в Централна и Източна Европа остават нашият силен двигател за растеж.

В същото време икономиката в Централна и Източна Европа ще продължи да се развива много по-динамично, отколкото в еврозоната - среда, която открива значителен допълнителен потенциал за нас", казва Андреас Брандщетер, главен изпълнителен директор на UNIQA Insurance Group, анализирайки предварителните резултати за 2025 г.

УНИКА увеличава премийният си приход с 8,2% до 8,36 млрд. евро през 2025 г. Този силен и рентабилен растеж идва от всички бизнес линии. Нетната консолидирана печалба се увеличава с 22,2% до 424,8 млн. евро. Основната причина а този тренд е продължаващото подобрение в нетния комбиниран коефициент, който вече е на много добро ниво от 91,7%.

"2025 г. беше отлична първа година от нашата стратегическа програма UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028. Благодарение на силното представяне и последователната дисциплина по отношение на разходите и капитала, напредваме по-бързо от планираното и вече сме с година пред първоначалните прогнози", обяснява Брандщетер.

За финансовата 2026 година фокусът остава върху допълнително укрепване на основния застрахователен бизнес. В Австрия УНИКА се концентрира върху устойчивото увеличаване на рентабилността и ефективността, както и върху разширяване на бизнеса с допълнителното здравно осигуряване, докато в пазарите в Централна и Източна Европа акцентът е върху ускоряване на профитабилния растеж.

Резултати за първото полугодие на 2025 г. в региона на УНИКА за Югоизточна Европа

В региона на Югоизточна Европа, който включва шест държави (Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, България, Хърватия и Румъния), УНИКА постигна консолидирани резултати през 2025 г. в размер на 515,4 млн. евро брутни записани премии - показващи ръст от 9,1% спрямо предходната година, а печалбата преди данъци достига 36,2 млн. евро.

УНИКА България - стабилно развитие и отлични резултати за 2025 г.

През изминалата година УНИКА България бележи ръст от 12,9% в премийния си приход спрямо 2024, достигайки 101,1 млн. евро. Основният двигател за растеж на местно ниво е допълнителното здравното осигуряване с ръст в абсолютна стойност от 11,5 млн. евро.

Печалбата преди данъчно облагане за 2025 е нараснала до 6,5 млн. евро, а общият комбиниран коефициент допълнително се подобри до 83,5%.

Регионът на УНИКА Югоизточна Европа - UNIQA SEE е третата по големина група държави в рамките на УНИКА Груп, с около 2 200 служители и 2,5 милиона клиенти. С подкрепата на Групата регионът ще продължи да развива застраховането на местно ниво, като предлага на клиентите модерни, дигитални и лесни за използване застрахователни решения, както и като оказва положително въздействие върху обществото чрез инвестиции в социална отговорност и ще подкрепя своите служители.