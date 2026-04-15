Инвестиционната банка Citigroup Inc., която е третата най-голяма банка в САЩ, увеличи нетната си печалба с 42% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, до 5,785 милиарда долара.

Според финансовия отчет, приходите са се увеличили с 14% до 24,6 милиарда долара, от 21,6 милиарда долара за същия период година по-рано.

И двата показателя надминаха пазарните оценки. Анализатори, анкетирани предварително от FactSet, прогнозираха приходи от 23,51 милиарда долара и печалба от 2,63 долара на акция. Същевременно нетният лихвен доход на банката се е увеличил с 12% през първото тримесечие на годишна база, а нелихвените приходи са нараснали със 17%.

Провизиите за загуби по кредити скочиха до 581 милиона долара от 210 милиона долара през първото тримесечие на миналата година.

Сегментът "Услуги" (депозитарни и търговски решения за големи клиенти, както и сделки с ценни книжа) увеличи приходите си със 17% за тримесечието, достигайки 6,1 милиарда долара.

Приходите от корпоративно и инвестиционно банкиране се увеличиха с 13% до 2,72 милиарда долара. А приходите от управление на активи от банката нараснаха с 11% до 3,07 милиарда долара. Приходите на Citigroup от бизнеса с банкови карти в САЩ се увеличиха за периода на годишна база с 4%, до 4,76 милиарда долара.

Към края на март обемът на отпуснатите кредити от Citigroup възлиза на 762 милиарда долара, което е с 8% повече на годишна база. Междувременно депозитите в банката са се увеличили с 10%, до 1,4 трилиона долара.

През периода януари-март банката е върнала на акционерите 7,4 милиарда долара, под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Пазарната капитализация на банката се е увеличила с 8,2% от началото на годината, до 220,9 милиарда долара.