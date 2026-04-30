Най-голямата китайска петролна и газова компания, PetroChina Co., увеличи нетната си печалба с почти 2% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база до 48,333 милиарда юана (7 милиарда долара), в сравнение с 47,452 милиарда юана за същия период година по-рано, показват финансовите отчети на компанията, съобщи Интерфакс.

Това е рекордно висок финансов резултат в историята на компанията досега.

При това приходите на PetroChina обаче са намалели с 2,2% на годишна база до 736,38 милиарда юана.

За периода януари-март, на годишна база PetroChina увеличи добива на въглеводороди с 0,7%, достигайки 470,2 милиона барела петролен еквивалент.

Средната цена при продажба на петрола за първото тримесечие спрямо същия период на миналата година обаче се е понижила с 8,5% до 64,08 долара за барел, а на природния газ - с 0,8%, до 8,96 долара за 1000 кубически фута.

Същевременно китайската енергийна компания за тримесечието увеличи производството си на вятърна и слънчева енергия с 38,5% на годишна база, достигайки 2,33 милиарда kWh.

Само за последните три месеца пазарната капитализация на PetroChina скочи с близо 30%, докато индексът Hang Seng падна с 6%.